Porodica Tošić proslavlja Mitrovdan! Bivša snaja uvek je poštovala ovaj dan, iako nije vernik

Krsna slava Duška Tošića je Mitrovdan koju njegova porodica od davnina proslavlja.m Nekadašnji fudbaler godinama je proslavljao ovaj važan dan u porodičnom domu na Dedinju gde su se okupljali članovi porodice i prijatelji, dok je danas nešto drugačije.
Naime, kako su se pop diva i njen suprug i zvanično razveli, Tošić se iselio iz velelepne vile i preselio na staru adresu udaljenu svega nekoliko ulica. Mitrovdan, krsna slava Duška Tošića, ove godine obeležava se nedaleko od Zrenjanina, u malom mestu Orlovat, odakle je fudbalski menadžer rodom. Za bogatu trpezu zaduženesu majka Nikoleta i sestra Katarina, koje su se potrudile da za ovaj dan ničega ne nedostaje na stolu, koji će ponovo okupiti najmilije. Atina i Nika če najverovatnije sa tatom krenuti put banatskog sela, a jedina koja će nedostajati je Jelena, koja je donedavno i sama proslavljala ovu slavu.
Pročitajte Otac Duška Tošića preminuo je sa tugom u srcu, samo jedno je želeo za Atinu i Niku
Iako je ateista, Jelena se uvek trudila da bude sjajna domaćica kada je reč o krsnoj slavi njenog bivšeg supruga, i uvek je poštovala ovaj dan. U tom duhu su Tošić i Karleuša vaspitali i njihove mezimice koje obožavaju porodična i familijarna okupljanja, te verujemo da su danas veoma srećne.
I dok čekamo da Duškova sestra podeli delić atmosfere iz porodičnog doma na društvenim mrežama ili možda njegova mlađa ćerka Nika, mi porodici Tošić želimo srećnu slavu.
