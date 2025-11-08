Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Porodica Tošić proslavlja Mitrovdan! Bivša snaja uvek je poštovala ovaj dan, iako nije vernik

Autor: | 08/11/2025

Krsna slava Duška Tošića je Mitrovdan koju njegova porodica od davnina proslavlja.m Nekadašnji fudbaler godinama je proslavljao ovaj važan dan u porodičnom domu na Dedinju gde su se okupljali članovi porodice i prijatelji, dok je danas nešto drugačije.

Naime, kako su se pop diva i njen suprug i zvanično razveli, Tošić se iselio iz velelepne vile i preselio na staru adresu udaljenu svega nekoliko ulica. Mitrovdan, krsna slava Duška Tošića, ove godine obeležava se nedaleko od Zrenjanina, u malom mestu Orlovat, odakle je fudbalski menadžer rodom. Za bogatu trpezu zaduženesu  majka Nikoleta i sestra Katarina, koje su se potrudile da za ovaj dan ničega ne nedostaje na stolu, koji će ponovo okupiti najmilije. Atina i Nika če najverovatnije sa tatom krenuti put banatskog sela, a jedina koja će nedostajati je Jelena, koja je donedavno i sama proslavljala ovu slavu.

Pročitajte Otac Duška Tošića preminuo je sa tugom u srcu, samo jedno je želeo za Atinu i Niku

Iako je ateista, Jelena se uvek trudila da bude sjajna domaćica kada je reč o krsnoj slavi njenog bivšeg supruga, i uvek je poštovala ovaj dan. U tom duhu su Tošić i Karleuša vaspitali i njihove mezimice koje obožavaju porodična i familijarna okupljanja, te verujemo da su danas veoma srećne.

I dok čekamo da Duškova sestra podeli delić atmosfere iz porodičnog doma na društvenim mrežama ili možda njegova mlađa ćerka Nika, mi porodici Tošić želimo srećnu slavu.

Tagovi: Duško Tošić krsna slava duška tošića duško tošić mitrovdan krsna slava

