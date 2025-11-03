Duško je Atinu i Niku naučio pravim vrednostima, ovo obažavaju da rade kada odu kod bake u Orlovat

Duško Tošić ni dok je bio u braku sa pop zvezdom Jelenom Karleušom nije voleo preterano medijsko eksponiranje, a od kada su se pre nešto više od godinu dana i zvanično razveli nekadašnji fudbaler povukao se u potpunu medijsku ilegalu.

Svaki slobodan trenutak voli da provede u rodnom Orlovatu gde neretko povede i naslednice Atinu i Niku koje uživaju kod bake na selu, a juče je na Blic televiziji emitovana emisija o njegovom rodnom mestu gde su meštani, prijatelji i poznanici govorili o fudbalskom menadžeru. Instagram

Među njima našla se i kuma Duška Tošića koja je otkrila nepoznate detalje o fudbaleru, njegovom detinjstvu, porodici i odnosu prema rodnom mestu Orlovatu. Njene reči otkrivaju skromnost, jednostavnost i porodične vrednosti koje Tošić čuva i danas, bez obzira na uspeh i slavu koju je stekao u sportu.

- Duško Tošić je kum moga sina. Venčao mi je sina. Dete se promenilo nije, kako je bilo, tako je ostalo. Što god treba on pomaže, pomaže školi, bilo čemu, ne eksponira se nigde.Dosta je pomagao, ali nećete čuti to iz njegovih usta, ni iz usta njegove majke, sestre… Veoma su skromni bili i ostali.

Na pitanje kakav je Duško danas kada dođe u svoje rodno mesto, s obzirom na to da je dugo živeo i u inostranstvu, kuma iskreno odgovara:

- Kada dođe, kao da je došao normalan čovek, a ne poznata ličnost. Najviše voli Tamiš i voli svoje drugare. Voli često da dođe ovde i tajno i javno. On kad prođe ovde kao da je prošao...

Kuma ističe da i mlađe generacije veoma dobro znaju da je Duško Tošić iz Orlovata, a zatim se osvrće i na njegove ćerke.

- Male Nika i Atina kada su dolazile, one su se igrale normalno u prašini, sve je on njih puštao, kao što se on igrao. Preneo je sve na njih, i one su vozile bicikl, mazile pse… - bila je iskrena starija dama koja je istakla da joj je veoma drago u kakvog je čoveka izrastao najbolji prijatelj njenog sina. Antonio Ahel ATA Images / printscreen instagram

Kao što je već poznato, Tošić je pre nekoliko godina do temelja renovirao porodičnu kuću koja je bila dotrajala i oronula, da bi pre nekoliko meseci sagradio još jednu vikendicu u Orlovatu sa velikim bazenom gde voli da okupi porodicu i prijatelje.

Često je na Instagramu objavljivao kadrove iz nove oaze mira, u koju pobegne čim mu poslovne obaveze u Beogradu to i dozvole. I dan danas iako su odrasle, Atina i Nika vole da odu banatsko selo kod bake Nikolete i tetke Katarine koje ih uvek dočekaju sa omiljenom domaćom hranom i širokim zagrljajem.





