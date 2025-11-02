Milomir Marić otkrio na koju televiziju prelazi, emisija startuje 3. novembra

Milomir Marić danas se po prvi put pojavio u medijima otkako je i zvanično, posle 18 godina, napustio Hepi televiziju. Marić je 30. oktobra poslednji put vodio Jutarnji program na Hepiju, nakon čega je napustio srećnu televiziju.

Pre samo nekoliko dana Milomir Marić zajedno sa koleginicom Katarinom Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović. Milomir je danas gostovao i na Kurir televiziji, ali nije želeo da otkriva ništa o svojoj daljoj karijeri.

Kako je pisao Informer, dokaz o ovim saznanjima objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre (APR), prenosi Informer. Jutarnji program vode od 2019. godine, a u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su o tome kako su se upoznali:

- Katarina me je upoznala u poslednjoj fazi života. Tada kada sam bio u pravu, bio sam neprijatelj naroda, zabranjen na televiziji i nisam se pojavio do 2000. godine na televiziji. U ovom prvom periodu ja nisam zabavljao srpski narod, već najlepše i najpametnije srpkinje, tek posle sam počeo da zabavljam nesrećni srpski narod. Političarima sam govorio " vi ste unesrećili ovaj srpski narod i ja ne mogu da vam pomognem, ali mogu da zabavljam narod. youtube screenshot

Korša se prisetila svog početka rada na jutarnjem programu sa Milomirom Marićem, te otkrila da su joj tada govorili da s njim neće biti lako:

- Marić je indentičan i u poslovnom i privatnom životu. Mi smo 2018. ili 2019. godine počeli da radimo jutarnji program zajedno, sećam se da su mi tada rekli "joj, teško tebi, sa njim nije lako". Ja nisam stekla takav utisak jer Marić je neko ko hoće svima da pomogne da budu bolji. Kad neko ima znanje, taj se ne štedi da nekom da. Ljudi su osetili da se zabavljamo i da unosimo radost u kuće. Pokušavamo i dan danas to da uradimo, ali nam ne ide. Jer, ako smo mnogo neozbiljni onda nismo profesionalni.

A danas se na Instagramu pojavila i najava koja je iznenadila sve.

"Svet se menja iz dana u dan — ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. ‘Dan na dan’ — informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. ‘Dan na dan’ – jer nije svaki dan isti dan", piše u najavi.

Kako je najavljeno, Milomir Marić i Katarina Korša od sutra, 3. novembra, vodiće "Dan na dan" radnim danima od 07-10h, na TS MEDIA LIVE.





