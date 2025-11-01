Sanja Marinković priznala je da je raskinula veridbu i to ubrzo nakon što je svom tadašnjem partneru rekla da. Naime, voditeljka je u svojoj emisiji "Magazin In" ugostila sada Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, Bojana Vaskovića i Mirzu Selimovića i sa njima je govorila o muško - ženskim odnosima.
Pročitajte Tri godine posle kraha braka Sanja Marinković otkrila istinu: Da se on pitao, razvela bih se i ranije
U jednom trenutku Sanja je šokirala priznanjem o ljubavnom životu. Ono što je poznato je da iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, sa kojim ima sina Strahinju, a sada je otkrila detalje koje javnost nije znala o njoj.
- Da li vam se dogodilo da vas je neko zaprosio ili je želeo da se sa vama venča, a vi pristale pa posle shvatile da nećete ili rekle da, a onda shvatile da je ipak ne? Meni se to dogodilo... Ja sam rekla ''da'', pa sam ipak shvatila da je ''ne'' i brzo sam raskinula - rekla je Sanja i mnoge šokirala, a svi se pitaju kada se ovo dogodilo.
Sanja Marinković otvoreno je govorila i o razvodu i načinu na koji je to njen sin prihvatio.
- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu. Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - rekla je Sanja svojevremeno za domaće medije.
Pročitajte još
Sanja Marinković raskinula veridbu, rekla "da", pa se pokajala
Sanja Marinković priznala je da je raskinula veridbu i to ubrzo nakon što je svom tadašnjem partneru rekla da
01/11/2025Saznajte više
Supruga Katarina potvrdila najcrnje vesti: Danas nas je napustio, svi smo van sebe
Umro Ljubiša Kovačević posle kraće bolesti
01/11/2025Saznajte više
Prva Natašina ljubav tragično se završila, mladi arhitekta poginuo je vozeći motor, posvetila mu je najlepšu baladu
Prva ljubav Nataše Bekvalac izgubila je život u saobraćajnoj nesreći
01/11/2025Saznajte više
Proslavio se kao Borko iz serije “Pozorište u kući”, ali ne zadugo: Nije imao ni 40 godina kada je umro
Borko iz serije “Pozorište u kući” preminuo je mlad
01/11/2025Saznajte više
Tom Kruz ponovo je solo, pošto ga je ostavila devojka Ana de Armas, sa kojom je uživao u ljubavi punih devet meseci
01/11/2025Saznajte više
Bora Čorba danas bi napunio 73 godine, porodica neće izaći na groblje, ovo je razlog
Bora Čorba danas bi proslavljao svoj 73. rođendan, zaista neizmerno nedostaje
01/11/2025Saznajte više
Komentari (0)