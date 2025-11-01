Supruga Katarina potvrdila najcrnje vesti: Danas nas je napustio, svi smo van sebe

Kompozitor Ljubiša Kovačević umro je danas u 76. godini nakon kraće bolesti. Ljubiša će ostati upamćen po brojnim hitovima među kojima su "Zvezda Danica", "Moja da l' si", "Bele Rade", "Da l' si omče iz Nikšića", "Ne idi iz srca"... Tokom karijere je sarađivao sa brojnim pevačima poput Vere Matović, Mire Škorić, Ere Ojdanića, Šekija Turkovića, Dragane Mirković...

Ljubišina supruga Katarina Kovačević potvrdila je tužne vesti.

- Danas nas je napustio. Razboleo se nedavno i ubrzo preminuo. Svi smo van sebe od tuge, njegovi prijatelji i kolege zovu neprestano, svi su ga voleli. Mnogi pevači su odmah došli i pružili mi podršku, uz mene su Srki Boj, Mirko Ćajić, Zoran Vujisić, Goran Ratković Rale, Miša Mijatović, ma svi - rekla je ona.

Sahrana poznatog kompozitora Ljuniše Kovačevića biće u sredu, 5. novembra u selu Vrčani, opština Čačak, dok će komemoracija biti održana u utorak, a vreme i mesto biće naknadno objavljeni.

Impozantna karijera Ljubiše Kovačevića

Ljubiša Kovačević nedavno je za Telegraf dao intervju o svojim hitovima i saradni sa brojnim pevačima. "Bele rade" je zasad najveći, verovatno i nedostižan hit u karijeri Jelene Broćić, i najveći kompozitorski uspeh Ljubiše Kovačevića.

- Kod "Belih rada" se sve spojilo: i melodija, i tekst, i pevanje i aranžman. I danas kad slušamo foršpil pesme "Bele rade" malo je profesionalaca koji će prepoznati Zlaju Timotića kao aranžera celog albuma Jelene Broćić iz 1993. Prepustio sam mu sve ostale, ali sam insistirao da čujem foršpil samo za ovu pesmu. Dok sam ja ispio kafu, Zlaja je odsvirao harmonuku i uradio foršpil - priča Ljubiša Kovačević, kompozitor i tekstopisac lepe narodne muzike.

- Sećam se, kad smo snimili pesmu, rekao sam Jeleni Broćić: "Dao sam ti ličnu kartu (Ko ostavlja ruže), sad imaš i pasoš". Jednostavno, kad komponujem dobru pesmu, kad se spoje sve kockice, ja mogu da prepoznam hit.

Ljubiša Kovačević je napustio siguran državni posao (šef vojnog odseka) da bi se posvetio komponovanju i pisanju pravih narodnjaka.

- Rođen sam u okolini Čačka, u tom "cveću livada", gde su svi zadojeni narodnom muzikom. Imao sam veliku rodbinu, i po ocu i po majci. Kad god se napravi neko veselje, ja sam od malena visio kraj muzike pa, kad neko od mojih poručuje, ja sam bio taj koji kiti muziku. I kao klinac sam se nadavao para muzici, tuđih naravno. Već kad sam postao tinejdžer, imao sam svoje društvo zaduženo za atmosferu, ne lupanjem čaša, nego svirkom i izborom muzike. Počeo sam i gitaru da sviruckam, ali sam i u školi dobro prolazio. Završio sam Fakultet odbrane i bezbednosti, diplomirao sa desetkom. Službovao sam u opštini Voždovac, bio sam najmlađi šef vojnog odseka od svih 16 beogradskih opština. Imao sam ozbiljan državni posao, i nisam ni pomišljao da se bavim narodnom muzikom.

Na albumima Vere Matović iz sredine 80-ih godine prvi put se pojavljuje potpis Ljubiše Kovačevića, prvo kao tekstopisca, a onda i kao kompozitora pesama "Pitao se dečak mali", "Halo, halo gde ideš večeras", "Mangupe iz zadnje klupe", "Seljanče", "Ti si moj princ", "Živeli zaljubljeni", "Spojila bih nebo i zemlju".

- Slušajući radio u autu, ja sam u stvari otkrio svoju muziklanost. Ide pesma, ja je pevam, a možda je pre toga nikad nisam čuo. Poverim se Veri Matović, kažem joj kako mi se događaju čudne stvari, izlaze neke pesme iz mene. Verka je snimila moje prve stihove i tako sam ušao u diskografiju. I kad se zavrtela moja prva pesma, ja sam nastavio svoj posao, upisao postdiplomske studije.

- Verka je bila uporna: "Batali te škole, nego radi što ti je bog dao". Na Poselu na Kalemegdanu peva Verka "Pitao se dečak mali", a ispred nje plače dvadeset devojaka. To je bio prvi znak da moje pesme nešto vrede.

Posle prvih uspeha sa Verom Matović, usledila je plodonosna saradnja sa Jelenom Broćić, a zatim i sa Mirom Škorić, Draganom Mirković i mnogim našim muzičkim zvezdama. Ljubišine pesme osvajale su prve nagrade na festivalima "Moravski biseri", Šumadijski sabor" i "Mesam".





