Kraj: Ana ostavila Toma Kruza

Tom Kruz ponovo je solo! Kako pišu svetski mediji, holivudski glumac nije više u ljubavi sa Anom de Armas.

Glumica je bila ta koja je raskinula vezu, o kojoj se pod velom tajni priča još od februara prošle godine. Ana je odlučila da stavi tačku na vezu sa Kruzom jer se, navodno, osećala neprijatno zbog brzog tempa kojim se veza razvijala. Ljubav je pukla pre nekoliko nedelja, nakon devet meseci.

- Stvari su se brzo odvijale i ona je počela da se oseća malo neprijatno zbog toga koliko je sve išlo brzo - rekao je izvor za Us Weekly. Zbog toga je odlučila da raskine njihovu romansu, ali izvori tvrde da joj se Kruz i dalje "jako sviđa", te da bivši par ima "neospornu hemiju".

Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

Iako glumica trenutno ne želi da bude u vezi s Kruzom, ne može da ignoriše tu povezanost, kako kažu izvori, te postoji šansa da će se situacija promeniti u budućnosti.

- Žele da ostanu prijatelji, ali ona je morala da napravi korak unazad - dodao je izvor.

Tom Kruz i Ana prvi put su viđeni su prošle godine u Londonu, a potom i na proslavi 50. rođendana Viktorije Bekama. Šuškalo se da su više od prijatelja, kao i da nije u pitanju jedino potencijalna poslovna saradnja. Zbližili su se na snimanju trilera "Deeper", tokom kog su svaki dan provodili zajedno zbog vežbanja za intenzivne scene. "Započelo je kao duboko profesionalno poštovanje, a onda se rasplamsalo. Tom je bio potpuno očaran Anom", rekao je insajder, te dodao da je glumica uživala u Kruzovom društvu i da ju je privuklo to što ju je podržavao.

Photo by Joe Maher/Getty Images

Tom Kruz bio je u društvu Ane de Armas, pisao je tih dana "Dailymail", koji je naveo i da se sastanak desio na sam Dan zaljubljenih, dok "People" prenosi da su se sreli dan ranije. Kruz i Ana de Armas bili su u poznatom londonskom restoranu i ljubazno su se fotografisali sa fanovima koji su ih opkolili. Nakon večere zajedno su krenuli dalje taksijem, noseći vrećice sa hranom.

Ana je poslednji put bila romantično povezana sa Benom Aflekom tokom 2020. godine. Aflek je uz nju bio stalno nasmejan da bi se kasnije oženio Dženifer Lopez i skinuo osmeh sa lica, a prošle godine i burmu sa ruke.





