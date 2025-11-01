Četvrtog septembra navršilo se godinu dana otkako nas je napustio Bora Đorđević. Bora je izgubio svoju najveću životnu bitku ali je i iza sebe ostavio neizbrisiv trag. Legenda rok muzike rođena je baš na današnji dan 1952. godine. Da je živ, slavio bi svoj 73. rođendan.
Pročitajte Maja Odžaklijevska priznala: Bora i ja smo se zabavljali
Preminuo je 4. septembra 2024. godine, ali duh njegovih pesama i energija njegovog života i dalje traju.
- Rođen sam na dan mrtvih -govorio je Bora, često u svojim intervjuima. Kako saznaje Informer, iako je danas Borin rođendan, porodica i prijatelji neće izaći na groblje.
- Trenutno sam u Čikagu, pomen nismo sada planirali, ali organizovaćemo ga - rekao je za ovaj medij menadžer Riblje čorbe Bane Obradović.
Poznato je da Borina udovica Dubravka Milaković živi u Sloveniji, pa su očigledno Borini najbliži članovi porodice i prijatelji zbog odsustva odlučili da okupljanje pomere. Pokojni muzičar se zbog ljubavi sa 28 godina mlađom Slovenkom preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini.
Ipak, kako piše Informer, jedan rokerov prijatelj posetio je njegov grob i u tišini i poštovanju zapalio je voštanicu za prijatelja i prisetio se njihovih susreta, stihova i umetničkih trenutaka koji su ostali urezani u vreme.
- To je bilo prijateljstvo jakih temelja. Bora je znao da podrži, pratio je i otvarao moje izložbe širom Srbije. Posvetio mi je i stihove za akvarele posvećene gradu Čačku, oni se danas nalaze na promo šoljama grada na Moravi, a glase: Dobili ste šta ste hteli grada Čačka akvarelu - rekao je Čakajac za RINU.
Pročitajte još
Bora Čorba danas bi napunio 73 godine, porodica neće izaći na groblje, ovo je razlog
Bora Čorba danas bi proslavljao svoj 73. rođendan, zaista neizmerno nedostaje
01/11/2025Saznajte više
Nikad tužniji 1. novembar: Danas je Suzanin rođendan
Suzana Jovanović rođena je na današnji dan, pre 56 godina
01/11/2025Saznajte više
Branka Petrić punih 15 godina bez voljenog Fehmijua: Čuvam i njegova odela, u našem stanu sve je onako kako je bilo dok je bio živ
Branka Petrić o voljenom suprugu i glumi
01/11/2025Saznajte više
Važno saopštenje Grand produkcije: Otkazuje se emitovanje Zvezda Granda
Otkazuje se emitovanje Zvezda Granda
31/10/2025Saznajte više
Žika Jakšić oporavlja se od moždanog udara: Osećam da mi je desna strana hendikepirana, često mi u razgovoru zafali reč
Žika Jakšić oporavlja se od posledica moždanog udara
31/10/2025Saznajte više
Sin Nade Macanković oduševio je u Južnom vetru, glumica za HELLO! otkriva da li Milutin nastavlja da se bavi glumom
Nada Macanković otkriva da li će Milutin nastaviti da se bavi glumom
31/10/2025Saznajte više
Komentari (0)