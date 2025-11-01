Bora Čorba danas bi napunio 73 godine, porodica neće izaći na groblje, ovo je razlog

Četvrtog septembra navršilo se godinu dana otkako nas je napustio Bora Đorđević. Bora je izgubio svoju najveću životnu bitku ali je i iza sebe ostavio neizbrisiv trag. Legenda rok muzike rođena je baš na današnji dan 1952. godine. Da je živ, slavio bi svoj 73. rođendan.

Preminuo je 4. septembra 2024. godine, ali duh njegovih pesama i energija njegovog života i dalje traju.

- Rođen sam na dan mrtvih -govorio je Bora, često u svojim intervjuima. Kako saznaje Informer, iako je danas Borin rođendan, porodica i prijatelji neće izaći na groblje.

- Trenutno sam u Čikagu, pomen nismo sada planirali, ali organizovaćemo ga - rekao je za ovaj medij menadžer Riblje čorbe Bane Obradović. Antonio Ahel ATA Images /Profimedia

Poznato je da Borina udovica Dubravka Milaković živi u Sloveniji, pa su očigledno Borini najbliži članovi porodice i prijatelji zbog odsustva odlučili da okupljanje pomere. Pokojni muzičar se zbog ljubavi sa 28 godina mlađom Slovenkom preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini.

Ipak, kako piše Informer, jedan rokerov prijatelj posetio je njegov grob i u tišini i poštovanju zapalio je voštanicu za prijatelja i prisetio se njihovih susreta, stihova i umetničkih trenutaka koji su ostali urezani u vreme.

- To je bilo prijateljstvo jakih temelja. Bora je znao da podrži, pratio je i otvarao moje izložbe širom Srbije. Posvetio mi je i stihove za akvarele posvećene gradu Čačku, oni se danas nalaze na promo šoljama grada na Moravi, a glase: Dobili ste šta ste hteli grada Čačka akvarelu - rekao je Čakajac za RINU.





