Suzana Jovanović rođena je na današnji dan 1969. godine. Udovica Saše Popovića, prvi put otkako su se upoznali, obeležava svoj rođendan bez njega. Sin Danijel i ćerka Aleksandra njena su najveća snaga posle suprugove smrti.
Pročitajte Stiže na godišnjicu Sašine smrti, Suzana dala zeleno svetlo: Istina je!
Suzana Jovanović danas puni 56. godina i njen rođendan ove godine drugačiji je od svih. U krugu porodice Suzana prima čestitke najmilijih, ali i prijatelja i kolega koji su uz u svakom trenutku.
- Hvala svima puno na čestitkama. Sve, pa i rođendan koji dolazi posle mog Saleta, mnogo je teško i tužno - kratko je rekla Suzana Jovanović za Informer.
- Trudim se da budem dobro, sanjam ga svaki dan. Da je pored mene rekao bi mi: "Sule, osmehuj se samo jer najviše volim tvoj osmeh". Oseća se njegovo prisustvo ovde, njegov duh i njegova energija. Osećaće se dok god budu postojale "Zvezde Granda" za koje se davao ne 100% nego 1.000%. Izgarao je za svoj posao i voleo ga, za ljude sa kojima je radio i za ovu decu koju je stvarao 20 godina. Mnogo toga mi je usadio i mnogo toga sam naučila uz njega.
Sad da me vidi rekao bi, kao što je uvek govorio kad me vidi sređenu, "Pa ja nisam znao kako sam lepu ženu oženio". Nedostajaće mi to. Ovih dana je puno tračeva, ali se ne bavim njima, ko je, šta i zašto rekao. Mrtva usta ne govore. Ne kaže se bez potrebe da se o pokojniku treba pričati samo najlepše. Ne samo o Saši, nego o svakome. Žao mi je onih koji se time bave. Duša me boli od takvih stvari, ali nadam se da će ti ljudi pronaći radost u sebi i u životu. Nadam se da će biti srećni. Najemotivnije će mi pasti izlazak na scenu jer treba da uradim ono što je on uradio, ali ću se truditi da budem dostojanstvena u svom bolu i svojoj patnji. Njega nema, pa ga nema, ali će živeti kroz dela. Aleksandra je isuviše bila vezana za njega - rekla je Suzana Jovanović za Pink na finaloj večeri Zvezda Granda.
Suzana Jovanović dala je nedavno zeleno svetlo za ideju koja će sve one koji su voleli Sašu Popovića ganuti, ali i rasplakati. Naime, Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene. Projekat, koji se već neko vreme realizuje, izuzetno je zahtevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.
Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru. Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika ređe imala prilike da vidi, navodi se u Grandu.
Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za godišnjicu smrti Saše Popovića, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima. Kako iz produkcije poručuju, cilj projekta jeste da se sačuva uspomena na čoveka koji je ostavio dubok trag u muzici i soubizu uopste, kao i da se kroz svedočenja najbližih osvetli njegov život iz različitih uglova.
