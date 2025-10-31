Važno saopštenje Grand produkcije: Otkazuje se emitovanje Zvezda Granda

Otkazuje se emitovanje Zvezda Granda

Muzički šou program “Zvezde Granda” neće se emitovati u subotu, u uobičajenom terminu. youtube printscreen

Tim povodom Grand produkcija se oglasila zvaničnim saopštenjem u kojem se kaže:

“Povodom odluke Vlade Republike Srbije da 1. novembar proglasi Danom žalosti, zbog tragičnog događaja i pada nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine, Grand produkcija obaveštava javnost da se emitovanje emisije “Zvezde Granda” planirano za taj dan, odlaže. Biće emitovano u novom terminu o kojem će publika biti blagovremeno obaveštena.”

Grand produkcija izrazila je najdublje saučešće porodicama nastradalih, dodajući da saoseća sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom.





