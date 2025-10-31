Žika Jakšić je 20. juna doživeo moždani udar, nakon čega je hospitalizovan i operisan. Iako su posledice šloga i dalje prisutne, oporavak teče uspešno
Danas o toj temi priča otvoreno, kako bi podigao svest kod ljudi da se zdravljem ne treba igrati.
- Ja sam ustao jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek – prisetio se Žika Jakšić u ispovesti za Una televiziju.
U bolnici je proveo nedelju dana, a zatim je počeo period rehabilitacije koji i danas traje.
Pročitajte Izlečila je mnoge, tokom korone bila heroina - Da li ste znali da je OVA dama tetka Ane Nikolić?
Kako kaže, oporavio se nekih 90 procenata.
- Još uvek pričam otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često mi u razgovoru zafali reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija – priznao je.
Dodao je i da logopeda posećuje dva puta nedeljno. Prvo je bilo čitanje, poboljšanje memorije, sećanja, masaže jezika, obraza, lica.
Različiti su okidači za moždani udar, ali u Žikinom slučaju presudan je bio visok pritisak.
- Visok pritisak šteti jer prolazi kroz vene i arterije, opterećuju se zidovi krvnih sudova.
Nakon svega što je preživeo morao je da promeni određene životne navike, a cigarete je drastično smanjio.
Pročitajte još
Žika Jakšić oporavlja se od moždanog udara: Osećam da mi je desna strana hendikepirana, često mi u razgovoru zafali reč
Žika Jakšić oporavlja se od posledica moždanog udara
31/10/2025Saznajte više
Sin Nade Macanković oduševio je u Južnom vetru, glumica za HELLO! otkriva da li Milutin nastavlja da se bavi glumom
Nada Macanković otkriva da li će Milutin nastaviti da se bavi glumom
31/10/2025Saznajte više
Izlečila je mnoge, tokom korone bila heroina: Da li ste znali da je OVA dama tetka Ane Nikolić?
Tetka Ane Nikolić je zdravstveni radnik
31/10/2025Saznajte više
Jelena Bačić Alimpić o zdravstvenom problemu: Cista je samo rasla
Jelena Bačić Alimpić godinama je radila pod stresom
31/10/2025Saznajte više
Novak Đoković: Vreme je za novi početak, odbrojavanje počelo
Teniski turnir Novaka Đokovića počinje u subotu u Atini
30/10/2025Saznajte više
Pune ruke kesa i torbi: Mirka Vasiljević sa ćerkom uslikana, Anika joj je najveća pomoć
Mirka Vasiljević sa ćerkom u šopingu
30/10/2025Saznajte više
Komentari (0)