Žika Jakšić oporavlja se od moždanog udara: Osećam da mi je desna strana hendikepirana, često mi u razgovoru zafali reč

Žika Jakšić je 20. juna doživeo moždani udar, nakon čega je hospitalizovan i operisan. Iako su posledice šloga i dalje prisutne, oporavak teče uspešno

Danas o toj temi priča otvoreno, kako bi podigao svest kod ljudi da se zdravljem ne treba igrati.

- Ja sam ustao jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek – prisetio se Žika Jakšić u ispovesti za Una televiziju.

U bolnici je proveo nedelju dana, a zatim je počeo period rehabilitacije koji i danas traje.

Kako kaže, oporavio se nekih 90 procenata.

- Još uvek pričam otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često mi u razgovoru zafali reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija – priznao je.

Dodao je i da logopeda posećuje dva puta nedeljno. Prvo je bilo čitanje, poboljšanje memorije, sećanja, masaže jezika, obraza, lica. Ivan Vučićević

Različiti su okidači za moždani udar, ali u Žikinom slučaju presudan je bio visok pritisak.

- Visok pritisak šteti jer prolazi kroz vene i arterije, opterećuju se zidovi krvnih sudova.

Nakon svega što je preživeo morao je da promeni određene životne navike, a cigarete je drastično smanjio.





