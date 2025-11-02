Svi pišu da je muž Vesne Trivalić plastični hirurg, a on eminentni stručnjak u potpuno drugoj oblasti

Muž Vesne Trivalić nije plastični hirurg

Vesna Trivalić, jedna od naših najpopularnijih glumica, vešto balansira između profesionalnog i privatnog života. Posle višegodišnjeg izbivanja sa ovdašnje javne scene, čuvena Cakana vratila se na velika vrata, na opštu radost cele nacije. Telekom Srbija

Legendarna glumica iskoristila je dugu pauzu da se posveti porodici, suprugu Nenadu Panduroviću i sinu Nikoli.

Nenad je u domaćim medijima skoro uvek bio predstavljan kao uspešan estetski hirurg. Međutim, bavi se nečim sasvim drugim. To je otkrio specijalista opšte hirurgije, doktor Milan Colić, gostujući nedavno u emisiji Goce Tržan „Ako progovorim”. A.H./ATAImages

- Najsmešnije je bilo kada su mediji prvi put objavili da se Vesna povukla i godinama živela u Dubaiju sa svojim suprugom koji je plastični hirurg. Jedini njihov dodir sa plastičnom hirurgijom sam ja, kao kum. On je čovek pravnik, ceo život je u avio-biznisu, radio je širom sveta i nikakve veze sa plastičnom hirurgijom nema. Više puta je Vesna to isticala na konferencijama za štampu, ja takođe, a onda smo jednostavno prestali da pričamo na tu temu - objasnio je dr Colić. K1 screenshot





