Sin Nade Macanković oduševio je u Južnom vetru, glumica za HELLO! otkriva da li Milutin nastavlja da se bavi glumom

Milena Pavlović, Ljubinka Klarić i Nada Macanković u novoj komediji o ženskom prijateljstvu i njegovim granicama 24. novembra izaći će pred publiku u “Akademiji 28”, s predstavom “Neprijateljice”. Kada prijateljice postaju neprijateljice i mogu li to biti u isto vreme, pitanje je koje se postavlja u najavi komada. To pitanje postavili smo i mi Nadi Macanković, a na početku intervjua za HELLO! interesovalo nas je da li je uoči premijere “sve na svom mestu”.
Pročitajte Premijera koja se ne propušta: “Južni vetar 2” okupio brojne zvezde, Maraš, Baća, Sofija i Luka okupirali crveni tepih
– Iskrena da budem, počela je frka. Donedavno smo bile potpuno opuštene – malo smo se družile i šalile, malo radile. Vladala je vesela i zabavna atmosfera, a s obzirom na to da smo ovaj komad same pisale, to je bilo vrlo plodonosno, tim pre što se humor rađa iz dobrog raspoloženja. Sada je došao trenutak da “pritegnemo” stvari, a to je uvek najnaporniji deo procesa – kaže na početku umetnica.
Da li vam se tokom karijere desilo da morate da stanete pred kamere ili izađete na scenu s nekom “neprijateljicom”?
– To je u našem poslu i više nego uobičajeno, ali nekako naučiš da se nosiš s tim.
Koja je to tanka linija koja, kad se pređe, dodaje prefiks ne, uz imenicu prijateljice?
– U engleskom jeziku postoji izraz 'frenemies", koji ne može baš bukvalno da se prevede na srpski, ali mi smo to najpribližnije preveli kao “neprijateljice”. To su drugarice koje se stalno i vole i ne vole, i druže i svađaju. One su tema naše predstave. Zapravo, nema tu jedne tanke linije koja se pređe i nema povratka.
Za mnoge su junakinje serije “Seks i grad” najbolja ilustracija bezuslovnog prijateljstva, požrtvovanosti, ljubavi... Postoje li u vašem životu tri ženske osobe na koje se možete osloniti u svakom trenutku?
– Postoje, to su prijateljstva koja traju od ranog detinjstva. Nažalost, dve od tri moje bliske prijateljice odselile su se iz Srbije. Prošle godine obe drugarice sam posetila sa starijim sinom. Prvo smo, u proleće, otišli do Holandije, a zatim na jesen čak do San Franciska. Bilo je stvarno prelepo, iskustvo za pamćenje.
Starijeg sina, Milutina, gledali smo u “Južnom vetru”. Još pre polaska u školu igrao je uz Miloša Bikovića i sve je šarmirao. Da li i mlađi, Andrija, pokazuje tu vrstu interesovanja?
– Milutin je već u četvrtom razredu. Trenutno ga najviše zanima druženje s drugarima i sport. Trenira košarku, a glumu ne pominje. Andrija je prvo slikanje imao za HELLO!, s nepunih mesec dana pojavio se na naslovnoj strani. Sada je dečak od četiri godine, beskrajno duhovit i šarmantan. Voli da imitira i divno peva.
Imajući u vidu da je njihov tata Bojan Janić, vaš suprug, jedan od najboljih odbojkaša Srbije, nema sumnje da im je sport podjednako blizak.
– Bojan i ja se često u šali kladimo ko ima više predispozicija za sport, a ko za umetnost. U suštini, nemoguće je proceniti jer su obojica veoma kreativni i maštoviti dok, s druge strane, obožavaju da se takmiče i jurcaju za loptom. Obojica su vrlo aktivni dečaci. Sigurno će se baviti sportom tokom odrastanja, videćemo da li će nekom od njih to biti profesija.
Pročitajte još
Sin Nade Macanković oduševio je u Južnom vetru, glumica za HELLO! otkriva da li Milutin nastavlja da se bavi glumom
Nada Macanković otkriva da li će Milutin nastaviti da se bavi glumom
31/10/2025Saznajte više
Izlečila je mnoge, tokom korone bila heroina: Da li ste znali da je OVA dama tetka Ane Nikolić?
Tetka Ane Nikolić je zdravstveni radnik
31/10/2025Saznajte više
Jelena Bačić Alimpić o zdravstvenom problemu: Cista je samo rasla
Jelena Bačić Alimpić godinama je radila pod stresom
31/10/2025Saznajte više
Novak Đoković: Vreme je za novi početak, odbrojavanje počelo
Teniski turnir Novaka Đokovića počinje u subotu u Atini
30/10/2025Saznajte više
Pune ruke kesa i torbi: Mirka Vasiljević sa ćerkom uslikana, Anika joj je najveća pomoć
Mirka Vasiljević sa ćerkom u šopingu
30/10/2025Saznajte više
Emotivna ispovest Milice Glogovac: Prošlo je više od sedam godina, tuga je pošla u prvi razred... Sunčica je videla Nebojšinu sliku u školi
Milica Glogovac otvorila dušu, emotivna ispovest o životu posle Nebojše, odrastanju ćerkice Sunčice i životu koji je morao da nastavi dalje
30/10/2025Saznajte više
Komentari (0)