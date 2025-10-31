Sin Nade Macanković oduševio je u Južnom vetru, glumica za HELLO! otkriva da li Milutin nastavlja da se bavi glumom

Milena Pavlović, Ljubinka Klarić i Nada Macanković u novoj komediji o ženskom prijateljstvu i njegovim granicama 24. novembra izaći će pred publiku u “Akademiji 28”, s predstavom “Neprijateljice”. Kada prijateljice postaju neprijateljice i mogu li to biti u isto vreme, pitanje je koje se postavlja u najavi komada. To pitanje postavili smo i mi Nadi Macanković, a na početku intervjua za HELLO! interesovalo nas je da li je uoči premijere “sve na svom mestu”.

– Iskrena da budem, počela je frka. Donedavno smo bile potpuno opuštene – malo smo se družile i šalile, malo radile. Vladala je vesela i zabavna atmosfera, a s obzirom na to da smo ovaj komad same pisale, to je bilo vrlo plodonosno, tim pre što se humor rađa iz dobrog raspoloženja. Sada je došao trenutak da “pritegnemo” stvari, a to je uvek najnaporniji deo procesa – kaže na početku umetnica.

Da li vam se tokom karijere desilo da morate da stanete pred kamere ili izađete na scenu s nekom “neprijateljicom”?

– To je u našem poslu i više nego uobičajeno, ali nekako naučiš da se nosiš s tim.

Koja je to tanka linija koja, kad se pređe, dodaje prefiks ne, uz imenicu prijateljice?

– U engleskom jeziku postoji izraz 'frenemies", koji ne može baš bukvalno da se prevede na srpski, ali mi smo to najpribližnije preveli kao “neprijateljice”. To su drugarice koje se stalno i vole i ne vole, i druže i svađaju. One su tema naše predstave. Zapravo, nema tu jedne tanke linije koja se pređe i nema povratka.

Za mnoge su junakinje serije “Seks i grad” najbolja ilustracija bezuslovnog prijateljstva, požrtvovanosti, ljubavi... Postoje li u vašem životu tri ženske osobe na koje se možete osloniti u svakom trenutku?

– Postoje, to su prijateljstva koja traju od ranog detinjstva. Nažalost, dve od tri moje bliske prijateljice odselile su se iz Srbije. Prošle godine obe drugarice sam posetila sa starijim sinom. Prvo smo, u proleće, otišli do Holandije, a zatim na jesen čak do San Franciska. Bilo je stvarno prelepo, iskustvo za pamćenje.

Starijeg sina, Milutina, gledali smo u “Južnom vetru”. Još pre polaska u školu igrao je uz Miloša Bikovića i sve je šarmirao. Da li i mlađi, Andrija, pokazuje tu vrstu interesovanja?

– Milutin je već u četvrtom razredu. Trenutno ga najviše zanima druženje s drugarima i sport. Trenira košarku, a glumu ne pominje. Andrija je prvo slikanje imao za HELLO!, s nepunih mesec dana pojavio se na naslovnoj strani. Sada je dečak od četiri godine, beskrajno duhovit i šarmantan. Voli da imitira i divno peva. Antonio Ahel/ATA Images

Imajući u vidu da je njihov tata Bojan Janić, vaš suprug, jedan od najboljih odbojkaša Srbije, nema sumnje da im je sport podjednako blizak.

– Bojan i ja se često u šali kladimo ko ima više predispozicija za sport, a ko za umetnost. U suštini, nemoguće je proceniti jer su obojica veoma kreativni i maštoviti dok, s druge strane, obožavaju da se takmiče i jurcaju za loptom. Obojica su vrlo aktivni dečaci. Sigurno će se baviti sportom tokom odrastanja, videćemo da li će nekom od njih to biti profesija.





