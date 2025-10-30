Ni nalik Milanu: Rada Manojlović ima novog dečka, srećnija je nego ikad

Rada Manojlović od početka karijere uvek je otvoreno govorila o svom porodičnom, poslovnom, pa i emotivnom životu. Ivan Vučićević

Njeni ljubavni izbori uvek su zanimali javnost, a ponajviše pažnje privlačila je veza sa kolegom Milanom Stankovićem.

Posle raskida sa Harisom Berkovićem odlučila je da o toj strani svog života ubuduće ne priča previše. Ipak, nije odolela da ne kaže neku reč o novom dečku.

Iako nije želela da otkrije njegov identitet, rekla je nešto više o njihovom odnosu.

- Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad.

- Taj čovek je jedan misteriozni gospodin, jako lep i dobar čovek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro. Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim – kazala je nedavno u podkastu Bokija 13, a njene reči preneo je Blic.





