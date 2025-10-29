Voditeljka Hepi televizije se onesvestila u programu
Voditeljka igre na sreću “Bingo”, Maša Zipovska, onesvestila se večeras, tokom programa koji je išao uživo.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi trenutak kada joj je pozlilo tokom izvlačenja brojeva.
Dok je izgovarala brojeve koji su izvučeni, odjednom se srušila i nestala iz kadra, a kolege iz studija odmah su joj pritekle u pomoć.
Pogledajte kako je to izgledalo uživo na televiziji Hepi:
Pročitajte još
Drama u studiju, voditeljka Hepi televizije onesvetila se pred kamerama (VIDEO)
Voditeljka Hepi televizije se onesvestila u programu
29/10/2025Saznajte više
Lepše ne može: Sve je spremno za prvi rođendan sina Petra Graša
Sin Petra Graša uskoro slavi prvi rođendan
29/10/2025Saznajte više
Otac muzička zvezda, sin magistar: Enis Muslimović danas je stao uz Halida, povod je poseban
Sin Halida Muslimovića je fakultetski obrazovan i upešan
29/10/2025Saznajte više
Sve oči uprte u Tihomira Stanića: Premijera, rođendan i slavlje u Madlenianumu
Tihomir Stanić odlazi u penziju
29/10/2025Saznajte više
Majka Nine Badrić nije htela da pruži ruku njenom dečku: Nisam te za ovo rodila
Majka Nine Badrić bila je protiv njenog partnera
29/10/2025Saznajte više
Smrt Halida Bešlića mogla je biti sprečena, lekar jasan: Ovaj život je jeftino prodat
Smrt Halida Bešlića mogla je biti sprečena
29/10/2025Saznajte više
Komentari (0)