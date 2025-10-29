Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Drama u studiju, voditeljka Hepi televizije onesvetila se pred kamerama (VIDEO)

Autor: | 29/10/2025

0

Voditeljka Hepi televizije se onesvestila u programu

Voditeljka igre na sreću “Bingo”, Maša Zipovska, onesvestila se večeras, tokom programa koji je išao uživo.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi trenutak kada joj je pozlilo tokom izvlačenja brojeva.

Dok je izgovarala brojeve koji su izvučeni, odjednom se srušila i nestala iz kadra, a kolege iz studija odmah su joj pritekle u pomoć.

Pogledajte kako je to izgledalo uživo na televiziji Hepi:

 

 

Tagovi: bingo voditeljka se onesvestila maša zipovska onevestila se voditeljka hepi televizije

