Sad je i zvanično: Hju Džekmen potvrdio vezu sa koleginicom, zbog nje je okončao brak koji je trajao 27 godina

Hju Džekmen (57) i američka glumica Saton Foster (50) pojavili su se zajedno na crvenom tepihu, povodom holivudske premijere njegovog novog filma “Song Sung Blue”. Iako su se njih dvoje i ranije zajedno pojavljivali na javnim događajima, dok su glumili u mjuziklu “The Music Man”, ovo je prvi put da su došli kao par. Photo by Kevin Winter/Getty Images

Tako su, i zvanično, potvrdili ono o čemu se već duže vreme nagađa.

Tačnije, pisalo se da je njihova romansa počela krajem 2023. godine, pa i da je ona bila povod da Hju Džekmen okonča svoj 27 godina dug brak sa Deborom Li Fernes. Hju i Debora imaju dvoje usvojene dece – Oskara (25) i Avu (19).

Problemi u njihovom braku, prema pisanju medija, pojavili su se još tokom pandemije, upravo u vreme kada je Džekmen počeo intenzivno sarađivati sa Saton Foster na Brodveju. I ona je u to vreme bila u braku, ali je nedavno pokrenula brakorazvodnu parnicu.

Saton je rođena 1975. godine, u američkoj državi Džordžija, a njena glumačka karijera traje već 30 godina. Dvostruka dobitnica nagrade Tony ima sličan umetnički put kao i Hju Džekmen. Oboje su počeli karijeru u pozorištu i dele strast prema nastupima uživo.

Na televiziji je napoznatija po ulozi u seriji “Mlađa”, a igrala je i u serijama “Dobra žena”, “Elementary” i “Zakon i red: Odeljenje za žrtve”. Takođe, objavila je i dva muzička albuma.

Photo by Kevin Winter/Getty Images





