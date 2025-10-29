Otac muzička zvezda, sin magistar: Enis Muslimović danas je stao uz Halida, povod je poseban

Sin Halida Muslimovića, Enis, ne pojavljuje se često u javnosti, ali sada je zajedno sa poznatim ocem pozirao pred fotoreporterima na Sajmu knjiga.
Naime, promocija monografije folk zvezde, pod nazivom “Mene je učillo vrijeme – Moj put No 1” održana je na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, na štandu Jugotona.
Pročitajte Smrt Halida Bešlića mogla je biti sprečena, lekar jasan - Ovaj život je jeftino prodat
I dok je Halid ćaskao sa novinarima i posetiocima potpisivao primerke knjige, uz njega je sve vreme bio njegov sin. Pevač je decenijama uspešno krčio svoj put u estradnom svetu. Za to vreme supruga i deca živeli su daleko od očiju javnosti.
Halid Muslimović porodičnu bazu izgradio je u Prijedoru, gde i dans živi. Njegova deca, Enis i Lejla, nikada se nisu eksponirala u javnosti. Od oca su nasledila talenat za muziku, ali nisu poželeli da im to postane profesija.
- Moj sin Enis je baš nadaren za muziku, video sam to po njegovom pristupu klavijaturi. Kad je bio klinac, ja se posle dva-tri dana vratim sa puta, čujem skinuo numeru perfektno, onako sam. A Lejla super peva. Nisu pokazali želju da budu u tom svetu, niti sam ja od roditelja koji po svaku cenu žele da im deca idu u određenom pravcu – izjavio je Halid Muslimović svojevremeno u emisiji Premijera.
Oboje su završili fakultete, čak su i magistrirali. Sin Halida Muslimovića je magistar informatike, dok je ćerka magistar ekonomije u turizmu i hotelijerstvu.
- To je njihov put, a ja ih podržavam u svemu što žele da rade – poručio je ponosni otac.
