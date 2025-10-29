Majka Nine Badrić nije htela da pruži ruku njenom dečku: Nisam te za ovo rodila

Majka Nine Badrić bila je protiv njenog partnera

Nina Badrić jedna je od najpoznatijih regionalnih pevačica, a zahvaljujući snažnom vokalu i harizmi, decenijama puni dvorane i hale širom Balkana. Poznato je da je jako vezana za svoje najmilije, posebno za majku Milu, koja joj je najveća podrška u svim životnim usponima i padovima. Njene savete neizmerno ceni, a jednom prilikom je ispričala i kako joj je majka "dala znak" da joj se ne sviđa muškarac s kojim je njena ćerka u vezi. Marija Mlađen/ATA Images

- Čak jednog frajera nije htela ni primiti u kuću. Rekla je: "Za ovo te nisam rodila". Dovela sam jednog lika u stan, došla je mama i htela sam ih upoznati... Pogledala ga je, nije mu dala ni ruku, rekla je: "Ćao, ćao". Rekla je: "Za ovo ja tebe rodila nisam", i izašla napolje - ispričala je Nina u podcastu 'Skip or Beep' pa dodala:

- Meni je bilo "zemljo, otvori se", a čovek ono kao: "Joj pa dobro, mama ti je u godinama". Međutim, mama ipak zna najbolje. Čovek koji ima godine ima i iskustvo, a to su naši roditelji i znaju da procene čoveka bez greške. Pogotovo moja mama, ona je skener za ljude. Onda ja nju pitam: "Kako si znala?", a ona kaže: "Ljudi se gledaju u oči kad se upoznaju".

Nina je bila vrlo bliska i ocem Simom Badrićem, koji je preminuo 2013. od posledica srčanog udara.

- Svako ko je izgubio nekoga ko mu je deo porodice zna koliko je to teško i bolno. Svako ko je to prošao zna da je to kao otkidanje jednog dela sebe. S obzirom na to da ja verujem da negde gore postoji neki savršeniji život, verujem da ćemo se svi opet jedanput zagrliti gore. Tako da, u tom smislu, zahvalna sam što sam svog oca mogla da volim 73 godine, odnosno on mene 42 godine i ja pamtim te lepe trenutke - ispričala je Nina za InMagazin nedugo posle očeve smrti.

O emotivnom životu popularne muzičke zvezde posle razvoda se gotovo ništa ne zna, jer ona sve to mudro krije od javnosti ne želeći da svoju sreću deli sa svetom. A verujemo da ukoliko sada ima partnera, sigurno je prošao sve mamine testove i da je buduća tašta zadovoljna Ninim izborom.





