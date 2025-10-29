Unuka Siniše Mihajlovića proslavila 4. rođendan, prelepe porodične fotografije

U decembru će se navršiti tačno tri godine kako nas je zauvek napustio Siniša Mihajlović, ali njegovi najmiliji ne dozvoljavaju da uspomena na njega izbledi niti jednog sekunda.

Unuka Siniše Mihajlovića Violante Voljako rodila se godinu dana pre dekinog odlaska i ulepšala mu svaki sekund života, a sada je već ozbiljno porasla. instagram

Ponosna baka Arijana juče se oglasila na Instagramu divnim povodom - njihova starija mezimica, ćerka Mihine mlađe ćerke Virdžinije i fudbalera Alesandra Voljaka proslavila je veliki 4. rođendan!

- Jer si posebno biće...Srećan rođendan, beskonačna ljubavi - napisala je Sinišina udovica u opisu niza fotografija preslatke devojčice koja kako raste likom sve više podseća na proslavljenog deku.

Osim slavljeničinih fotografija, Arijana je u okviru priča na pomenutoj društvenoj mreži objavila i stare video-zapise kada se Violante tek rodila a deka se topio od sreće dok je drži u naručju što je izazvalo mnoštvo emotivnih komentara.

Podsećanja radi, Arijana je pre izvesnog vremena objavila kako mala Violante trči ka portretu svog voljenog deke. Devojčica grli i ljubi sliku, a u snimku se čuje italijanska pesma "Zagrli me čvršće".

Unuka Siniše Mihajlovića već je snimljena kako ljubi dedinu fotografiju, samo četiri meseca nakon što je Siniša napustio ovaj svet i zauvek otišao u legendu.

Violante, a sada i njen mlađi brat Leone Siniša rastu okruženi pričama o Siniši, koji je bio inspiracija celom svetu. Njegovi sportski podvizi i životne vrednosti svet će pamtiti zauvek, a njegova porodica nastojaće da generacije koje dolaze znaju ko je bio Siniša Mihajlović. Instagram





