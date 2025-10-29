Unuka Siniše Mihajlovića proslavila 4. rođendan, prelepe porodične fotografije

U decembru će se navršiti tačno tri godine kako nas je zauvek napustio Siniša Mihajlović, ali njegovi najmiliji ne dozvoljavaju da uspomena na njega izbledi niti jednog sekunda.
Unuka Siniše Mihajlovića Violante Voljako rodila se godinu dana pre dekinog odlaska i ulepšala mu svaki sekund života, a sada je već ozbiljno porasla.
Ponosna baka Arijana juče se oglasila na Instagramu divnim povodom - njihova starija mezimica, ćerka Mihine mlađe ćerke Virdžinije i fudbalera Alesandra Voljaka proslavila je veliki 4. rođendan!
- Jer si posebno biće...Srećan rođendan, beskonačna ljubavi - napisala je Sinišina udovica u opisu niza fotografija preslatke devojčice koja kako raste likom sve više podseća na proslavljenog deku.
Osim slavljeničinih fotografija, Arijana je u okviru priča na pomenutoj društvenoj mreži objavila i stare video-zapise kada se Violante tek rodila a deka se topio od sreće dok je drži u naručju što je izazvalo mnoštvo emotivnih komentara.
Pročitajte Ekshumirano telo Siniše Mihajlovića, sada ovde počiva, pored njega sahranjen i ON
Podsećanja radi, Arijana je pre izvesnog vremena objavila kako mala Violante trči ka portretu svog voljenog deke. Devojčica grli i ljubi sliku, a u snimku se čuje italijanska pesma "Zagrli me čvršće".
Unuka Siniše Mihajlovića već je snimljena kako ljubi dedinu fotografiju, samo četiri meseca nakon što je Siniša napustio ovaj svet i zauvek otišao u legendu.
Violante, a sada i njen mlađi brat Leone Siniša rastu okruženi pričama o Siniši, koji je bio inspiracija celom svetu. Njegovi sportski podvizi i životne vrednosti svet će pamtiti zauvek, a njegova porodica nastojaće da generacije koje dolaze znaju ko je bio Siniša Mihajlović.
Slične Vesti
Unuka Siniše Mihajlovića rasplakala svet: Arijana objavila snimak male Violante, nikad neće zaboraviti dedu
Unuka Siniše Mihajlovića rasplakala javnost
30/09/2023Saznajte više
Stadion na nogama: Unuka Siniše Mihajlovića istrčala na teren, preslatka Violante zvezda utakmice FOTO
Unuka Siniše Mihajlovića ukrala šou na utakmici
09/05/2023Saznajte više
Bajka za svaku devojčicu: Pogledajte kako je Arijana Mihajlović uredila kutak za unuku Violante FOTO
Arijana Mihajlović uredila kutak za unuku
24/03/2023Saznajte više
Svi na okupu, a njega nema: Porodica Siniše Mihajlovića u žalosti dočekala Božić, Arijana i deca napustili Rim FOTO
Arijana Mihajlović obeležava prvi Božić bez supruga Siniše
25/12/2022Saznajte više
Divan dan: Unuka Siniše Mihajlovića proslavila 1. rođendan, torta će vas ostaviti bez daha FOTO
Unuka Siniše Mihajlovića napunila godinu dana
29/10/2022Saznajte više
Pročitajte još
Unuka Siniše Mihajlovića proslavila 4. rođendan, prelepe porodične fotografije
Unuka Siniše Mihajlovića proslavila četvrti rođendan
29/10/2025Saznajte više
Leontina sa ćerkom u provodu: Lucija je izrasla u prelepu devojku, kao najbolje drugarice su
Leontinina ćerka je izrasla u prelepu devojku
29/10/2025Saznajte više
Rasprodao koncert za nekoliko minuta a nema nijednu pesmu, ko je zapravo Jakov Jozinović?
Ko je Jakov Jozinović?
28/10/2025Saznajte više
Bojan i Aleksandra Vasković idu kod bračnog terapeuta, pevačeva supruga progovorila o nesuglasicama
Bojan i Aleksandra Vasković idu na bračnu terapiju
28/10/2025Saznajte više
Danijel se za sve pita: Sin Suzane Jovanović radi na veoma bitnoj funkciji
Sin Suzane Jovanović radi kao producent u Grandu
28/10/2025Saznajte više
Sekin raj od 30 kvadrata u porodičnoj kući: Garderober kao iz holivudskih vila, san svake žene FOTO
Garderober Seke Aleksić prostire se na više od 30 kvadrata
28/10/2025Saznajte više
Komentari (0)