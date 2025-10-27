Nedeljama unazad spekuliše se ko će biti novi selektor srpske fudbalske reprezentacije, a prvi na spisku bio je Vladan Milojević, trenutni trener FK Crvena zvezda. Međutim, po svemu sudeći, neko drugi će doći na poziciju glavnog čoveka u reprezentaciji.
Uprkos nešto slabijim rezultatima u poslednje vreme, uprava Crvene zvezde donela je odluku - Vladan Milojević ostaje na klupi aktuelnog šampiona Srbije.
Rukovodstvo FK Crvena zvezda, održalo je danas sastanak sa šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem i pružila mu punu podršku u daljem radu. Oglasio se Zvezdan Terzić nakon završenog sastanka i otkrio sve detalje:
- Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača - poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić.
Pročitajte Zvezdan Terzić nemoćan, napušta ga - Istina je!
Takođe, generalni direktor je za danas zakazao i razgovore sa igračima po grupama, kako bi se na najozbiljniji način analizirala situacija i preduzeli konkretni koraci ka podizanju forme i rezultata tima.
Kao što se pisalo prethodnih dana, posle poraza od Brage u Portugalu svi igrači koji su igrali kažnjeni su sa po 10.000 evra zbog slabog angažmana odnosno olako shvaćenog posla, preneli su domaći mediji.
Podsećanja radi, stručni štab Vladana Milojevića pre nešto više od dve nedelje napustio je prvi pomoćni trener Vujadin Savić. Poznato je da je fudbalski klub Crvena zvezda sa njim raskinuo ugovor o radu zbog njegovih privatnih problema.
Pročitajte još
Hitno saopštenje Crvene zvezde, oglasio se Zvezdan Terzić
Zvezdan Terzić oglasio se hitnim saopštenjem
27/10/2025Saznajte više
Milomir Marić ima novi posao, evo gde izgleda uskoro počinje sa radom
Milomir Marić ima novi posao
27/10/2025Saznajte više
Veliko slavlje u porodici Gudelj, Anastasija raznežila porukom: Mnogo te volim!
Anastasija Ražnatović i Vanja Gudelj imaju predivan odnos
27/10/2025Saznajte više
Sin jedinac Dejana Bodiroge ima 21 godinu, dva metra i nestvaran pogled o kom devojke pričaju po gradu, ovo je Nikola FOTO
Sin Dejana Bodiroge je preslikani otac, Nikola je samo takav zavodnik
27/10/2025Saznajte više
Tihomir Stanić oduševio: Neću igrati šah u parku sa penzionerima! Ne idem nikuda, samo menjam scenu
Tihomir Stanić ide u penziju ali se ne povlači sa scene
27/10/2025Saznajte više
Stiže na godišnjicu Sašine smrti, Suzana dala zeleno svetlo: Istina je!
Grand produkcija snima film o Saši Popoviću
27/10/2025Saznajte više
Komentari (0)