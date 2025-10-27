Hitno saopštenje Crvene zvezde, oglasio se Zvezdan Terzić

Nedeljama unazad spekuliše se ko će biti novi selektor srpske fudbalske reprezentacije, a prvi na spisku bio je Vladan Milojević, trenutni trener FK Crvena zvezda. Međutim, po svemu sudeći, neko drugi će doći na poziciju glavnog čoveka u reprezentaciji.

Uprkos nešto slabijim rezultatima u poslednje vreme, uprava Crvene zvezde donela je odluku - Vladan Milojević ostaje na klupi aktuelnog šampiona Srbije. Dušan Milenković/ATAImages

Rukovodstvo FK Crvena zvezda, održalo je danas sastanak sa šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem i pružila mu punu podršku u daljem radu. Oglasio se Zvezdan Terzić nakon završenog sastanka i otkrio sve detalje:

- Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača - poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić.

Takođe, generalni direktor je za danas zakazao i razgovore sa igračima po grupama, kako bi se na najozbiljniji način analizirala situacija i preduzeli konkretni koraci ka podizanju forme i rezultata tima.

Kao što se pisalo prethodnih dana, posle poraza od Brage u Portugalu svi igrači koji su igrali kažnjeni su sa po 10.000 evra zbog slabog angažmana odnosno olako shvaćenog posla, preneli su domaći mediji.

Podsećanja radi, stručni štab Vladana Milojevića pre nešto više od dve nedelje napustio je prvi pomoćni trener Vujadin Savić. Poznato je da je fudbalski klub Crvena zvezda sa njim raskinuo ugovor o radu zbog njegovih privatnih problema.





