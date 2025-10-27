Majka Nevene Božović primer je žene koja može sve, samo ako želi. Otako se pojavila na muzičkoj sceni, Nevena je isticala koliko joj je značila podrška porodice, posebno majke Ružice. Majka Nevene Božović je žena koja se bavi izuzetno važnim i odgovornim poslom, ali i dama koja ne voli da se eksponira u medijima.

Pored srećnog braka, Ružica je ponosna majka dve ćerke koje su veoma vaspitane, uspešne svaka na svom polju rada. Međutim, pre samo tri godine majka Nevene Božović, odbranila je i doktorat. Ružica je ostvarena na polju rada sa studentima kao profesor tehničkih nauka, a od pre tri godine zvanično se može pohvaliti i doktoratom na Arhitektonskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, na šta je njena ćerka veoma ponosna.

- Moja mama je arhitekta. Profesor na fakultetu i imala sam taj primer te žene koja ima nas dve kod kuće i koja uporedo hoće da doktorira, koja radi na fakultetu, radi privatno, a opet kada dođe kući ona je naša mama i ona može sve da stigne. Sa druge strane i moja baba j bila takva. Gledala je da budemo što više kod nje, ali i ona je žena bila difovac, žena konstanstno u poslu, ali negde kod kuće su i jedna i druga dale taj primer, nekako ti to nesvesno usvajaš, da možeš sve. Tako da i kada je trudnoća bila u pitanju meni je bilo važno da ja radim. Negde sam i od malena išla u dve osnovne škole, posle u dve srednje, pa fakultet, praksa, naš posao uz sve to, onda imaš malo slobodnog vremena pa iskoristim ga za neke lepe stvari. za trening i onda shvatiš da si u stvari takav, da zapravo ne moraš sve to, ali jednostavno ja to tako volim. Ja sam u trudnoći, do nekoh sedmog i osmog meseca normalno radila, hvala Bogu mogla sam, snimala spotove - iskreno je rekla nedavno Nevena Božović gostujući na K1.

Odnos koji neguju Nevenin muž Nikola Ivanović i majka Nevene Božović takođe je zanimao mnoge, ali jedina istina je da je Ružica takođe požrtvovana tašta, te da joj je drago što je njena ćerka u pilotu pronašla svoju porodičnu sreću.





