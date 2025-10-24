Slatke muke: Danijela i Jevrem se preselili, ovo je novi dom tročlane porodice

Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska u maju je javno objavila da se verila sa Jevremom Kosnićem.

- Slobodno mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Iskreno, nikada nisam verovala da je to moguće. Ali, eto, sudbina i život uvek nađu način da te razuvere. Pošalju ti baš ono što misliš da je nemoguće - rekla je Danijela u intervjuu za HELLO!,

Odgovarajući na pitanje šta joj se kod Jevrema posebno svidelo, istakla je:

- Mislim da smo u 21. veku svi pomalo izgubili kompas. Cenim kad je čovek dosledan svoj stilu života. Kada neko ima rutinu, kada poštuje svoje telo kao hram, to onda znači da poštuje i partnerku, da poštuje porodicu. Kod Jevrema sam prepoznala upravo tu odanost, prepoznala sam plemenitost, spremnost da čuva pre svega sebe, a onda i sve nas koji smo mu važni.

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić iz dana u dan grade sve čvršću i stabilniju vezu, a nakon veridbe logičan korak bilo je pronalaženje adekvatnog doma u kojem će u budućnosti živeti.

- Ne znam odakle da počnem... Mi smo porodično rešili da je došao trenutak da se preselimo u veći životni prostor. Ovde smo u Jevremovoj kući. Dok je Mata u Parizu izabrali smo ovaj trenutak da njemu bude što manje stresno, da ne učestvuje u tome – otkrila je sada u video snimku na svom Instagram nalogu, prikazujući kadrove svog novog doma.

Iskreno je priznala da je selidba stresna, ali kako kaže to su slatke muke. Instagram

Danijela Dimitrovska iz braka sa Ognjenom Amidžićem ima jedanaestogodišnjeg sina Matiju, a u jednom intervjuu priznala je da priželjkuje proširenje porodice.

- Biti majka je najlepša stvar na svetu i ja uživam u tome. Ljudi iz mog okruženja se šale: “Ti si rođena mama”. Valjda kako sam se rodila, ja sam tako čekala da postanem mama. Volela bih da mi se porodica širi i da imam što više dece. Ja uživam u svakom trenutku sa sinom. Naravno, i tu na svakodnevnom nivou ima izazova, problema, ali on sad ulazi u taj tinejdžerski svet. Stvarno uživam, neću da pravim od toga bauka. Ljudi, rađajte (smeh).





