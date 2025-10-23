Bogdan Diklić dobio “Doričin prsten”: Anita Mančić uručila nagradu za životno delo, kolege pozdravile ovacijama

Bogdan Diklić dobitnik je narade “Dobričin prsten” za 2024. godinu, koju dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije. Na svečanoj ceremoniji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, nagradu za životno delo uručila mu je prošlogodišnja dobitnica Anita Mančić. Miloš Tešić/ATA Images

- Jako lepa svečanost posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu. Gluma je dominantna. Ja sam samo njen podanik i paž,” poručio je laureat, burno pozdravljen od strane kolega koji su došli da ga podrže.

Bogdan Diklić je 37. dobitnik glumačkog priznanja koje tradicionalno dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije. Odluku je, krajem prošle godine, jednoglasno doneo žiri koji su činili Mirjana Karanović, Anita Mančić i Boris Isaković.

Prethodni laureat "Dobričinog prstena", Anita Mančić je uručila nagradu i pročitala obrazloženje žirija u kome se kaže, između ostalog, da je Bogdan Diklić glumac čija je igra oblikovala i obogatila pozorište i film tokom proteklih decenija. Žiri je ocenio da je Diklićevo prisustvo na sceni i pred kamerom uvek bilo potpuno, i "gradio je likove iznutra sa snagom istine koja se ne da imitirati". Miloš Tešić/ATA Images

Predsednik UDUS-a Pavle Pekić je istakao da se ovim priznanjem Diklić "pridružuje plejadi najvećih glumaca ove zemlje". Prisutni su mogli videti odlomke i fotografije brojnih Diklićevih uloga u predstavama, serijama i filmovima, poput "Profesionalca", "Maratonci trče počasni krug", "Grlom u jagode", "Otvorena vrata", "Karaula" i "Nacionalna klasa".

Među zvanicama su bili Mima Karadžić, Seka Sablić, Bane Trifunović, Bane Popović, Vesna Trivalić...

