Tijana Bogićević za HELLO! o najtežim danima, ispunila majčinu poslednju želju: Mama, ovo je za tebe!

Verna publika Tijane Bogićević opisuje novu obradu pesme „Stihija“ kao kombinaciju prelepog glasa, uskomešanih emocija i jeze. Tijana je obradu numere objavila nedavno, baš kao i spot koji je postao viralan na mrežama, dok su komentari gledalaca bili prepuni dirljivih reči i zahvalnosti. Razlog zbog kojeg ova numera nosi toliku težinu krije se u ličnoj priči pevačice. Ona je otkrila da je „Stihija“ bila omiljena pesma njene majke Anđelke i da je upravo ona insistirala da je Tijana snimi.

– Ova pesma mi je lično veoma važna jer je zapravo poslednja želja moje mame bila da je snimim. Ona je volela tu pesmu i svaki dan je tražila da je puštam dok je bila bolesna. Objavila sam je na godišnjicu njenog odlaska – rekla je Tijana, a mnogi su priznali da im je ova ispovest naterala suze na oči.

Na „Jutjubu“ se mogu pročitati na stotine komentara poput: „Plačem dok slušam“, „Najsnažnija izvedba do sada“, „Osetila sam svaku reč“. Publika je uverena da je Tijana ovom interpretacijom ne samo ispunila poslednju želju svoje majke već i poklonila regionu pesmu koja ostaje zauvek urezana u srca. To je bio povod da pitamo Tijanu da li joj je bilo teško da radi dok je prolazila kroz najtežu životnu bitku, što se dešavalo prošle godine dok se u njoj sve lomilo zbog majčine bolesti.

– Prošle godine sam vrlo malo nastupala baš zato što sam želela da se potpuno posvetim mami. Samo već zakazane koncerte sam otpevala i moram priznati da uopšte nije bilo lako. Prošlogodišnji koncert u „MTS dvorani“ bio je baš na njen rođendan i to je prvi koncert koji je ona propustila. Vrlo je emotivno izazovno uraditi svoj posao na najbolji mogući način kada se u vama sve lomi – kaže popularna pevačica koja nesumnjivo važi za jedan od najmoćnijih vokala u regionu. Pitali smo je da li je oduvek bila toliko psihički jaka i da li su je upravo teški životni trenuci učinili snažnom.

Sigurno da s godinama dobijamo određenu mudrost i naučimo da živimo. Oduvek sam bila uporna i nepokolebljiva, što je svakako deo karaktera i moglo bi se reći da sam jedna jaka i stabilna žena. Ali kada nam život donese baš teške trenutke, shvatite da se oko većine stvari u životu koje smo smatrali problemima jednostavno nije trebalo nervirati. To sve ipak dođe s godinama – kaže Tijana. Nikola Radišić

Zanimalo nas je zbog čega je njena majka baš volela pesmu "Stihija".

– Nisam je nikada to pitala, ali ona je svakodnevno slušala tu pesmu u svojim poslednjim danima. Sada, kad sam tu pesmu snimila, mogu da shvatim da je prepoznavala sebe u tekstu. Oduvek je volela duboko emotivnu muziku. Takva je i sama bila – kaže pevačica. Na pitanje da li je istina da bol za majkom nikad ne prođe, već samo prihvatite da s njom živite, ona odgovara:

– Godinu dana je kratak period i imam utisak da je ona juče otišla. Bila je vedra žena, puna energije i uvek u pokretu. Pravila je unikatni nakit, bila je prava umetnička duša. Želim da, kada je se sećam, to budu lepe stvari, neki naši trenuci, muzika koju je volela, modni stil koji je imala... Znam da, ako ne prihvatamo svoju i smrtnost naših najbližih, ne možemo ni živeti punim plućima. Ali kada gledate svoju majku koja je rodila troje dece, za šta je potrebna ogromna fizička snaga, kako nestaje pred vašim očima, ne možete da ne osetite ogromnu tugu, pa i bes. Žao mi je užasno što je sve moralo da bude tako teško za nju, a ja nisam mogla ništa da uradim da joj olakšam. Zauvek će mi nedostajati, u to nema sumnje – priča nam Tijana, koja nam za kraj poručuje da je "Stihija" baš posvećena njenoj mami: "To je njena pesma i nijedna druga me ne bi toliko podsećala na nju". Nikola Radišić





