Sin Sofije Loren stiže sutra u Beograd: Najavio spektakl, mnogi će moći da ga vide

Sin Sofije Loren i proslavljenog producenta Karla Pontija, dirigent Karlo Ponti, stiže sutra u Beograd.

Ranije je objavljeno da će 57. Beogradske muzičke svečanosti – BEMUS svečano biti otvorene 16. oktobra, koncertom Beogradske filharmonije u Kolarčevoj zadužbini.

Maestro Karlo Ponti prvi put će stati za dirigentski pult Beogradske filharmonije, a publici će se predstaviti programom posvećenim vrhunskim delima italijanske orkestarske muziike.

Sin Sofije Loren, koji ima 56 godina ovog leta drugi put je “stao na ludi kamen”. Njegova izabranica je Marijam Šarmanašvili (35), a slavlje za pamćenje organizovano je u njenom rodnom Tbilisiju, prestonici Gruzije

Legendarna filmska glumica, koja i u poznim godinama pleni svojom pojavom, ima dva sina: Karla i Eduarda. Mlađi sin u braku je sa glumicom Sašom Aleksander, holivudskom glumicom našeg porekla. Venčali su se 2007. godine, a potom su dobili ćerku Luciju i sina Leonarda. Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Saša Aleksander rođena je u Los Anđelesu 1973. godine, a iza seme ima veliki broj serija i filmova. Neki od najpoznatijih naslova su: Dosonov svet, Ti ga prosto ne zanimaš, Mornarički istražitelji...

Uoči dolaska u Beograd, Karlo Ponti je objavio snimak na svom Instagram profilu, u kojem je pozdravio Beograđane i najavio da se raduje skorađnjem susretu na BEMUS- u.





