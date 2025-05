Đole Đogani ide u penziju! Evo ko će ga zameniti na nastupima

Đole Đogani, verovali ili ne, za dva meseca stiče uslov za penziju.

Čuveni denser karijeru je započeo devedesetih, a osim što je poznat po svom muzičkom stvaralaštvu, svi se sećaju i Đoganijevih početaka kad je imao plesnu školu, koja je tada bila najpopularnija. Luka Šarac

- Sreo sam Đoleta u gradu i na pitanje: "Šta ima novo?", rekao mi je da ide u penziju. Ja sam se iznenadio, a on mi je rekao da se ne čudim, jer puni 65 godina ove godine. Pitao sam ga šta to menja u njegovom životu, on je rekao - ništa. Nastupaće i dalje i sve će ići kao i obično, samo, eto, vodiće se kao penzioner - priča za Kurir izvor blizak Đoganiju.

On je za ovaj dnevni list na šaljiv način prokomentarisao ova saznanje ili je zaboravio da je rođen davne 1960. godine

- Naravno da ne, s 55 - rekao je Đole i tako stavi svima do znanja da zajedno sa Vesnom nastavlja da nastupa, iako će zaista biti penzioner.

Podsetimo, iako ima ozbiljne godine, zbog kojih je i dobio pravo na penziju, Đole je jedan od najzgodnijih muškaraca na javnoj sceni. Što se njegovog izgleda tiče, nije u pitanju genetika, već ozbiljan trud i žrtvovanje, kako je i sam jednom prilikom rekao. Denser već decenijama svakog jutra ima težak trening, a i vodi računa o ishrani.

Ðole i Gagi Ðogani odrasli su u bedi i siromaštvu u trošnoj kući u romskom delu beogradskog Mirijeva, a pojedini detalji iz njihove prošlosti su i te kako nepoznati javnosti. Privatna arhiva

- Ðole je moj drug. Išli smo zajedno u školu. Ðole je živeo sa roditeljima, majkom, braćom i sestrama. Sada je tamo i dobra kuća u odnosu na to kakva je bila kad su Ðole i Gagi živeli tu. Hvala bogu, moj drug je uspeo, probio se, obišao svet i nemaština i teški dani su iza njega - rekao je on za "Stars", pa izneo još detalja.

- Ðole se oduvek razlikovao. Imao je specifične pokrete, tako su ga i zapazili. Otišao je odavde kad je napunio 14 godina, a Gagi je tada još bio dete. Dobili su stan i tada im je krenuo bolji život. Jako mi je drago. I ne samo to, Ðole nikad nije zaboravio svoj kraj. On se ne stidi svog porekla. Dovodio je decu da vide gde je živeo. Oduvek je bio dobar dečko. Fin, miran, vaspitan.

Stvarno ne mogu da kažem nijednu lošu reč. Jako mi je drago što je uspeo. Cela njegova porodica je dobra. Niko ovde neće reći nijednu lošu reč ni za Gagija ni za Ðoleta jer su zaista bili dobri i nema razloga da kažemo nešto što nije. I dalje im želim svu sreću jer se trude i neka rade i uživaju - završio je Ðoletov prijatelj iz detinjstva, koji živi u Mirijevu, gde je Đole odrastao.