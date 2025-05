Ovime se Aleksa Avramović bavio pre košarke: Mnogo je to uticalo na moj mentalni sklop...

Aleksa Avramović imao je nešto drugačiji put od svih ostalih njegovih saigrača iz košarkaške reprezentacije, s obzirom da je tek sa 20 godina profesionalno počeo da se bavi ovim sportom.

Kako je i sam često isticao, živeo je potpuno normalnim životom, odlučio je da upiše fakultet u Beogradu i da se posveti studijama DIF-a. Trenirao je i u OKK Beogradu gde je tek dobio solidnu šansu posle Mladosti i Borca iz Čačka gde nije imao prilike da zaigra. Profimedia

- Nije bilo realno da igram za mlađe kategorije Srbije. Bio sam visok samo 166 cm u srednjoj školi, ali sam do 18 godine porastao na 192 cm koliko sam i sada. Micić, Radičević, Novak i Pot su bili ispred mene i mnogo bolji tada -rekao je Avramović za Žurnal svojevremeno.

No, od tada njegova karijera kreće uzlaznom putanjom, pa danas igra u moskovskom CSKA o čemu je pre samo deset godina mogao da mašta, no, upornost, trud, rad i talenat uvek pronađu pravi put.

Rođen u Čačku, odrastao u selu nadomak Arilja kod deke i bake, Aleksa Avramović nikada se nije libio da se bavi bilo kojim poslom vezanim za kuću i domaćinstvo, pa je kao veoma mlad redovno brao maline.

Sada iz ove perspektive, deluje mu kao da ga je upravo to oformilo kao ličnost i na neki način kao profesionalnog sportistu, jer je, veoma naporno to raditi na plus 40 koliko uglavnom bude napolju u periodu kada je sezona branja malina.

- Selo Latvica kod Arilja, malinarski kraj. Nikad me nije stid da kažem, u vrhuncu sam brao mnogo, mnogo malina i naravno i moj pokojni deda je imao maline. Sigurno je uticalo branje malina na moj mentalni sklop, ne umem to da opišem kako je na 40 stepeni raditi to - rekao je košarkaš nedavno. Kin-Wai YUEN / Sipa Press / Profimedia

Baš zbog svoje neposrednosti, duhovitosti Aleksa Avramović je zasigurno sada jedan od omiljenih košarkaša srpske reprezentacije.

Oni koji vreme provode sa njim govore da je neverovatno otvorena osoba, krajnje iskrena i da su mu reči, posle lopte, omiljena igračka.