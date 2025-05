Duša kaže jedno, telo drugo: Gorica Popović progovorila o zdravstvenim problemima

Gorica Popović je tokom karijere duže od pet decenija odigrala brojne uloge, što pred kamerama, što na pozorišnoj sceni. Jakov Simović/Gloria

Umetnički dar je, osim u svetu glume, pokazala i na polju režije, muzike, pisane reči, a nisu joj strane ni veštine kako što su heklanje i šivenje.

Iako je već neko vreme u zasluženoj penziji, glumica je i dalje aktivna. Na sceni Ateljea igra u šest predstava, a može se pohvaliti i novim televizijskim projektima.

IOprobala se u svim žanrovima, a danas ne krije da joj je komedija najdraža.

- Za komediju ti treba vremena da dođeš do slobode, do sigurnosti da možeš da kažeš neke istine, neke duhovite stvari i da zasmeješ ljude. U početku igraš karakterne likove, dame koje imaju neku tajnu i patnju, a onda se vremenom opustiš i ulaziš u neke druge vode. Ja volim komediju i sve što danas igram je komedija – rekla je u emisiji “360 stepeni”, na televiziji N1. Antonio Ahel/ATA Images

Na pitanje da li joj je naporno, dramska umetnica koja će u avgustu napuniti 73 godine, potvrdno je odgovorila, pa progovorila o zdravstvenim problemima.

- Imam neke staračke probleme sa leđima, ne mogu mnogo da hodam i dugo da stojim – kazala je Gorica, pa dodala.

- Jedno je duša i želja, a drugo je telo koje kaže “No, no, spusti se malo na zemlju”. Imam razne boljke. Ne mogu više onako brzo da uđem na scenu, ne mogu da se popnem uz stepenik pa mi kolege malo pomognu. Nažalost, to donose godine. Ali, što se tiče želje i volje za radom to ne slabi.

Dramska umetnica otkrila je i da je za Atelje 212 napisala komad “Matorci”, o ljudima u poznim godinama.

- Život vas natera da drugačije gledate na neke stvari. Mnogo sam slušala o staračkim domovima i ondasam jednog leta na mom Srebrnom jezeru, gde provodim najviše vremena, dobila ideju da napišem komad o šestoro starih ljudi. Reč je o tri žene i tri muškarca koji su pobegli iz staračkog doma da bi napravili neku svoju priredbu, jer im tamo nisu dozvoljavali.

-Htela sam da se poigram sa činjenicom da stari ljudi imaju potpuno druge prioritete i načine razmišljanja, kao i da se s godinama sve menja – poručila je Gorica Popović.