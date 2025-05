Dugo je krio lepe vesti: Unuka Neleta Karajlića ponela divno ime

Nele Karajlić jedan je od retkih srećnika koji se može pohvaliti da decenijama kroz život korača sa ljubavlju iz školskih dana. Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Suprugu Sanju Bjelanović upoznao je još u gimnaziji, a drugarstvo je spontano preraslo u ljubav. Počeli su da se zabavljaju na jednoj ekskurziji, pre nego što su maturirali, i do danas ostali zajedno, pružajući jedno drugom ljubav, podršku, poštovnje, razumevanje.

I dok je Nele gradio muzičku karijeru, koja ga je vodila na sve strane sveta, njegova supruga je bila stub porodice.

Završila je arhitekturu, a poslednjih godina njih dvoje zajedno vode i galeriju “Sanjaj”. Milos Tesic / ATA Images

Početkom devedesetih supružnici su se iz Sarajeva preselili u Beograd, a u godinama koje su usledile dobili su ćerku Janu i sina Srđana.

Jana je, uporedo sa redovnom školom, išla i u muzičku i mogla je da postane vrhunska balerina. Ipak, izabrala je da leči životinje i opredelila se za veterinu.

Sin Neleta Karajlića, Srđan, u mlađim danima je trenirao fudbal. Studirao je u inostranstvu, a zatim se vratio u Srbiju i bavi se režijom.

- On je napravio krug koji bih voleo da prođu sva naša deca. Neka vide kako je to kad si u Americi, kako je kad si u Nemačkoj, i da onda kažu – OK, ovde je moje mesto. Srđanovo mesto je bilo Beograd, odmah je to znao. Nijednog trenutka nije imao nedoumicu – kazao je proslavljeni muzičar gostujući sa suprugom Sanjom u emisiji “U krugu porodice”, koja se prikazuje na televiziji Insajder. Milos Tesic / ATA Images

Bračni par je tom prilikom otkrio i lepu vest, koju su nekoliko meseci čuvali samo za sebe.

Naime, ćerka Jana podarila im je unuku, a devojčica je dobila retko i prelepo ime Drina.