Džordž i Amal Kluni se razvode? Već su rastavljeni

Džordž Kluni oženio se 2014. 17 godina mlađom advokaticom Amal Kluni, i sa njom pre sedam godina dobio blizance Elu i Aleksandera.

Glasine da se razvode Amal i Džordž Kluni ponovo su buknule. Poznati par je u fazi "probnog rastanka", tvrde izvori, a evo šta omiljenom ljubavnom paru sa javne scene predstavlja najveći problem.Njihove pojedinačne obaveze stvorile su distancu među njima, kaže insajder. Profimedia

Razdor se stvorio nakon što je Džordž Kluni rešio da kreira brodvejsku adaptaciju svog filma Good Night and Good Luck, piše RadarOrnline.

"Koliko god Amal bila ponosna što on ostvaruje svoj brodvejski san, nije bilo lako biti tako dugo razdvojen jedno od drugog i oni su se udaljavali zbog toga. Ona je navikla da on bude odustan nekoliko dana zaredom, tako da je ovo sigurno test za njihovu vezu".

I dok je Kluni često u Njujorku, Amal je sa decom u Engleskoj.

"Lako je kritikovati Amal što nije uz Džordža u Njujorku, ali oni su uvek decu stavljali na prvo mesto i tako im dobro ide rutina u Oksfordširu".

“Ona zna da preuzimanje posla u Oksfordu stavlja pečat na njene planove da nastavi da odgaja decu u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali to može imati svoju cenu", dodao je izvor.

Klini su viđeni krajem prošlog meseca zajedno u Njujorku gde se juče pojavila Amal pa je uživala na večeri sa prijateljima. Da li će uspeti da prevaziđu distancu ili će to stvoriti još veće probleme? Profimedia

Bilo je i ranije i to često spekulacija o razvodu, a izvor je rekao i da advokatica podržava debi svog supruga na Brodveju, ali...

"Amal već neko vreme ohrabruje Džordža da pokuša da se povuče iz Holivuda. Dovoljno je pametna da se slaže s ljudima, ali nikad se nije osećala prijatno i nije se uklopila".

Uvek je imala veliki uticaj na muža da on isproba nove stvari, od politike do pisanja, a sada i pozorišta. a Kluni veoma ceni to što ona podržava njegove profesionalne napore.

Da li će se njene želje i njegovi planovi na kraju uskladiti?