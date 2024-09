Sa vetrom u kosi: Tamaru Vučić u ovakvom izdanju do sada nismo videli

Tamara Vučić često se oglašava na svom zvaniičnom Instagram profilu, a svaka njena objava privuče veliku pažnju javnosti. Instagram

Osim objava u kojima predstavlja svoj rad i susrete sa važnim svetkim ličnostima, gospođa Vučić neretko prikaže i trenutke iz porodičnog života, pogotovo one koje posvećuje sinu Vukanu.

Nije mali broj žena koje rado “zavire” na profil prve dame Srbije, kako bi uživali u njenim odevnim kombinacijama, uvek odabranim stilom i dozom elegancije.

Iako Tamara Vučić najčešće nosi haljine, nisu joj strane ni kombinacije koje podrazumevaju pantalone i košulje. U svakom slučaju, dovoljno za inspiraciju.

Ovog puta, gospođa Vučić iznenadila je pratioce serijom neobaveznih fotografija, nastalim u trenucima dokolice prvih jesenjih dana.

- Prepusti se iznenadnim naletima vetra, dopusti da se poigraju sa tvojom kosom i ispune pluća osećajem nezavisnosti i slobode – poručila je.

Njena objava privukla je veliku pažnju, a usledili su i brojni komplimenti. “Prelepa naša prva dama Srbije”, “Love is in the hair”, “Sa najlepšim osmehom, uvek predivna Tamara”, samo su neke od poruka koje se mogu pročitati u opisu slika.