Ovo je prava istina o bogatstvu Tonija Bijelića: Dragana prećutala da joj je svekar bio...

Nakon objave da se Dragana Mirković i Toni Bijelić razvode posle 24 godine braka mnogi su napravili osvrt na njihov doskoro idiličan život. U intervjuima koje je ranije davala pevačica je često govorila o obostranoj ljubavi, ali i isticala preduzetničke sposobnosti svog supruga. Mirko Tabašević

Činjenica je da je bračni par živeo na visokoj nozi, družio se sa svetskim džet-setom, letovao na ekskluzivnim destinacijama.

Iako je folk zvezda nesumnjivo odlično zarađivala, stekao se utisak da većina bogatstva dolazi iz brojnih firmi koje poseduje Toni Bijelić.

Izjavom da je Toni, u vreme kada su se upoznali, živeo u iznajmljenom stanu od 50 kvadrata, Dragana Mirković je na posredan način stavila do znanja da je u osnovi bogatstva koje su stekli kapital koji je ona unela u brak.

- On je bio normalan čovek. To mi je bilo potrebno, to i da osnujem porodicu. To sam tražila, a za ostalo sam znala da ću moći. Uvek sam sve sama mogla. On je bio lep momak, vozio je moćan auto, kao i svi ovde. Nema stan, OK, zaradićemo ga. Cela estrada zna koliko sam radila u braku, ali to sam i htela. Mogla sam se udati za bogataša da ne radim ništa, ali to me nije privlačilo. Ja sam bila ta ‘lokomotiva’, kako me zove moja ekipa. On je umeo da me prati i zajedno smo mnogo toga napravili, ali rizikovala sam puno – ispričala je Dragana za 24sata.hr. Mirko Tabašević

Iako Toni Bijelić do svoje 26. godine nije bio poznat javnosti, u Beču je uveliko radio i zarađivao. Vetar u leđa davali su mu roditelji, rodim iz sela Šimići u Bosni i Hercegovini, gde i danas postoji njihova kuća sa okućnicom.

Otac Tonija Bijelića, Ante, koji je preminuo pre dve godine, svojevremeno je bio jedan od najbogatijih ljudi u Austriji. Sinu je u amanet preneo da mora biti uporan i disciplinovan kako bi ostvario uspeh. Mirko Tabašević

Anto Bijelić je bio izuzetno vezan za unuke Marka i Manuelu, a odlično se slagao i sa snajom.

Nakon njegove smrti 2021. godine, Dragana Mirković se javno oprostila emotivnom porukom: „Poslednji pozdrav mom dragom svekru. Počivaj u miru”.





– Iako je dugo bio bolestan, to se dogodilo iznenada. Čovek nikada nije spreman na takve stvari – rekla je tada Dragana Mirković, koja se trudila da bude oslonac svom suprugu.

– Nikada nisam videla Tonija tako tužnog, nikada tako slomljenog. Ta slika zauvek će mi ostati urezana u sećanju – priznala je. Mirko Tabašević

Mada se spekuliše da je sa suprugom u lošim odnosima znatno pre nego što su objavili da se razvode, Dragana je pre dva meseca zbog smrti Tonijeve majke otkazala koncert u Areni i na neko vreme se povukla iz javnog života.