Pevačicin snimak videlo milion ljudi, život joj se promenio iz korena: Ova vest obeležila je 2023. godinu

Beba Marije Šerifović raznežila je Srbiju

“Marija Šerifović, uz pomoć surogat-majke, dobila sina Maria,” odjeknulo je na samom kraju 2023. godine.

Vest je obradovala brojne prijatelje i fanove muzičke zvezde, a u duhu praznične čarolije, sve one koji vode bitku za potomstvo ohrabrila i uverila da nada uvek postoji.

Pevačica nikada nije krila da joj je najveća želja da dobije dete, ali je na njeno ostvarenje čekala godinama. Konačno, početkom decembra, na svet je stigao Mario Šerifović.

- Ljubav je došla. Nebo je osvetlila najlepša zvezda mog života. Rodio se Mario. Neka te, sine, život vodi stazama svojim najlepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Edvin Kalić

Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve. M&M ‒ napisala je Marija Šerifović na Instagramu uz fotografiju usnulog anđela, zahvaljujući na brojnim čestitkama kojima su je obasuli znani i neznani.

Kada je sredinom novembra krenula put Amerike, malo ko je mogao i da pretpostavi sa kakvim emocijama je, u pratnji majke Verice, zakoračila u avion.

Oni koji su znali da je ušla u postupak surogat-majčinstva brižljivo su čuvali tu tajnu, strpljivo čekajući da iz Los Anđelesa stignu najlepše vesti.

- Možda je ovo najbolja potvrda da sam okružena pravim i iskrenim prijateljima koji su poštovali moju želju da se o tome javno ne govori do Mariovog rođenja.





- Mnogo im hvala, naravno ne samo na tome, već i na vremenu koje su posvetili mojim strahovima i preispitivanjima u donošenju ovako velike odluke.

- Unapred zahvaljujem i na vremenu u budućnosti, kada će biti potrebno mnogo “tetki” i “teča” koji će biti tu da razmaze Maria ‒ našalila se Marija u razgovoru za “Blic” koji je doneo ekskluzivnu vest, ali i prvu ispovest srećne majke.

- Iako sam u više navrata pokušavala da iznesem trudnoću, nisam uspela. Surogat se, zapravo, pokazao kao jedina opcija. Velika želja da imam dete vodila me kroz taj kompleksan i zahtevan proces. Pre dve godine sam prolazila kroz postupak vađenja jajnih ćelija i kreiranje embriona.

Instagram

- Posle svih genetskih ispitivanja saznala sam da imam tri zdrava embriona. Tako se rodio Mario ‒ ispričala je, dodajući da se dugo spremala za trenutak kada će uzeti u naručje svoje dete.

- I majka i bliske prijateljice su mi pričale kako to izgleda, ali taj osećaj je ipak rečima neopisiv, nešto najposebnije. Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo. Jednostavno, od tih emocija stane svaki drugi osećaj.

Beba Marije Šerifović raznežila je Srbiju

Mario je rođen na jednoj klinici u Los Anđelesu, a Marija je bila u porođajnoj sali.

- Želela sam da prođemo zajedno svaki korak, svaki sekund tog čina ‒ priznala je, ali nije želela da otkrije identitet detetovog oca.

- Zbog ugovora o privatnosti ne mogu da delim sve informacije. Ono što mogu da kažem je da će Mario, kada dođe vreme, znati sve o tome. Edvin Kalić

Iako su u opticaju bila imena Maks, Luka i Matija, prevagnulo je ime Mario.

- Želela sam da sačekam da vidim sina, pa da mu u prvih 24 sata života dam ime. Za ime Mario sam se odlučila i zbog simbolike, jer vodi poreklo od latinskog “mare”, što znači more, ali i od “marem”, što znači muško ili glava porodice.

Majčinstvo Marije Šerifović mnoge je podstaklo da i sami počnu da razmišljaju o surogat-majčinstvu, koje u Srbiji još nje praksa.

- Amerika je država koja je najviše napredovala u smislu kompletne procedure: od brige prema ženama koje su surogat-majke do kompletne pravne i psihološke logistike koja je jako važna.

- Vrhunski i iskusni lekari beskrajno su posvećeni u svakom segmentu, možda ponajviše u onom emotivnom - prenela je deo nesvakidašnjeg iskustva, otvarajući svojim postupkom temu o kojoj će se još dugo pričati, a možda usledi i neki pomak u zakonskoj regulativi.

- Po svemu sudeći, najsrećniji su Marijini roditelji Verica i Rajko koji su u prvim izjavama za medije složno poručili:

- Rođenje unuka je nešto najlepše što smo mogli da doživimo.