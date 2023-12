Mi ovako, zauvek: Arijana i deca čuvaju uspomenu na Sinišu, raznežili nas fotografijama punim ljubavi

Godišnjica smrti Siniše Mihajlovića

Siniša, nismo te zaboravili. Živiš i dalje, u svima nama... Juče, na prvu godišnjicu smrti legendarnog fudbalera, njegova supruga Arijana Mihajlović i deca obasuli su Instagram dirljivim slikama, porukama i uspomenama na dane sreće.

Fotografije kada je cela porodica bila na okupu probudile su emocije koje je teško opisati. „Mi ovako, zauvek“, napisala je Arijana pored portreta koji predstavlja sve ono što bi jedna porodica trebalo da bude, a čega je u današnjem svetu sve manje. Ljubav i podrška, pre svega.

Skoro da ne prođe dan da supruga Siniše Mihajlovića ne objavi nešto u njegovu čast. No, 16. decembar je dan pun bola. Dan koji ga je odneo na put bez povratka.

„Voleću te sa neba kao što sam te voleo na zemlji“, stoji pored zajedničke fotografije para koji je bio, i ostao, sinonim za sve što podrazumeva jedan srećan, skladan i zdrav brak.

Arijana je evocirala i uspomene sa venčanja održanog u Sremskim Karlovcima, podelila fotografiju supruga koji poslednjim atomima snage pozdravlja navijače sa prozora bolnice, jedan snimak dok leži u krevetu i peva „Samo ona može u život da me vrati“, prizore kako se zagrljeni vesele na jahti...

Baladu „I’ll never love this way again“ Arijana je izabrala kao muzičku pratnju porodične fotografije sa njihove svadbe u Porto Červu, kada su treći put razmenili bračne zavete i potvrdili ljubav jaču od svega, a tu su i poruke Mihinih prijatelja iz sveta fudbala koje je takođe podelila u storiju. Instagram

Utehe nema, ali malo je svima lakše kada su na okupu. U Rim su pre nekoliko dana stigli Sinišina majka Viktorija i brat Dražen, a tu je i dvogodišnja Violante, za koju je baka više puta rekla da je – isti deda.