Siniša Mihajlović stekao je mnogo tokom karijere, a evo na koliko se procenjuje bogatstvo njegove supruge

Bogatstvo Arijane Mihajlović nije malo

Porodica je najveće bogatstvo, to je nešto na čemu su Siniša Mihajlović i njegova supruga Arijana insistirali od prvog dana. Iako on više nije tu, bar fizički, lepa Italijanka s kojom je dobio petoro dece nastoji da ih sve drži na okupu i svakodnevno evocira uspomene na dane sreće.

U srećnom braku proveli su 27 godina. Rastavio ih je tek njegov prerani odlazak, u decembru 2022, kada više nije imao snage da se bori sa teškom bolešću. Arijana je nedavno otvorila dušu i kroz suze otkrila kako su izgledali njihovi poslednji zajednički trenuci.

Pre nego što se udala za slavnog fudbalera imala je solidnu karijeru na televiziji, gde je radila kao voditeljka. Bavila se i modelingom. Kasnije je odustala od posla kako bi se posvetila porodici. Kako je jednom rekla, u Sinišu se zaljubila na prvi pogled.

- Napustila sam televiziju sredinom 1995, jer je on igrao u "Sampdoriji", a ja sam bila u Rimu, pa se nismo često viđali. Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam napravila dobar izbor. Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi.

Imali su ljubavnu priču kakva se danas dešava uglavnom samo na filmu ili u romanima. Mnogi su se, posle njegove smrti, zapitali kako će se raspodeliti imovina, s obzirom na to da deo pripada i sinu kog je dobio pre nego što se oženio.

Činjenica je da je Mihajlović tokom duge i bogate karijere zaradio pozamašnu svotu novca. Brinuo se da supruzi i deci ništa ne nedostaje, da ćerke i sinovi završe prestižne škole, da lepo žive, a tu su i ekskluzivne nekretnine u njihovom vlasništvu.

Kako navodi sajt specijalizovan za imovinu poznatih, bogatstvo Arijane Rapaćoni Mihajlović procenjeno je na oko milion dolara, zaključno sa decembrom prošle godine.

Takođe, ona je sa ćerkama Viktorijom i Virdžinijom osnovala brend "Le Miha", koji polako pronalazi svoje mesto na italijanskoj modnoj sceni.





