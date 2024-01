Arijana Mihajlović raznežila fotografijom iz srećnih dana: On će zauvek ostati u mom srcu

Arijana Mihajlović raznežila fotografijom iz srećnih dana

Decembar je najtužniji mesec u životu Arijane Mihajlović. Mesec kada je izgubila najveću ljubav i podršku, najboljeg prijatelja, oca njene dece. Nema dana kada na Instagramu ne objavi neku fotografiju sa suprugom Sinišom, evocirajući uspomene na dane sreće. Instagra

Siniša fizički više nije tu, ali Arijana je s njim u mislima ušla u novu godinu. Jedna od prvih slika koje je objavila u ovoj 2024. nastala je davno pre nego što je legendarnom fudbaleru zapretila opaka bolest, s kojom, i pored nadljudskih napora, na kraju nije uspeo da se izbori.

„Ponekad sam se malo čudno ponašala, što mnogi nisu razumeli… Bila je to veoma teška godina za mene i svim silama sam se trudila da nastavim da se borim i živim. Imam petoro dece, unuku, porodicu koja ne bi volela da me vidi kako propadam. A nisam to uradila, i neću”, napisala je lepa Italijanka uz fotografiju na kojoj je vidimo nasmejanu u Sinišinom zagrljaju.

“Svima koji su bili uz mene beskrajno hvala. Moj muž je tu i zauvek će ostati u mom srcu. Srećna Nova godina”, poručila je na kraju objave kojom je raznežila brojne pratioce.

Na slici koju je postavila dan ranije citirala je Sinišu: “Sunce će ponovo zasijati”, a mnogi su primetili i da je staru godinu ispratila fotografijom sa suprugom. Jer, kako je više puta isticala, on je uvek s njom.