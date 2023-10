Znate ih kao Stefana i Viktora, ali to nisu njihova prava imena: Ovako se zapravo zovu sinovi Lepe Brene

Sinovi Lepe Brene imaju nešto drugačija imena

Sinove Lepe Brene i Bobe Živojinovića Stefana i Viktor, javnost je upoznala pod ovim imenima, ali oni se zapravo ne zovu tako. Ata Images

Tačnije, njih dvojica imaju po još jedno ime, koja postoje i u njihovoj zvaničnoj dokumentaciji.

Kako su Viktor i Stefan rođeni u Americi, tradicionalno se na toj strani sveta dodaje i srednje ime, te su u dokumentima Stefan Emerald i Viktor Ernest.

- Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe da ih eksponiramo. Čudna su. Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Majamiju i, kao svi američki državljani, imamo to srednje ime - izjavio je Stefan jednom prilikom. Boško Karanović

Stefan je svojevremeno priznao i da ne voli da ga zovu Emerald.

- Drugovi me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram, kažu: Ajde, Esmeralda, smiri se, opusti se. Mama mi je dala to ime i jednom sam je pitao: Što si mi, bre, dala to ime - otkrio je Stefan Živojinović svojevremeno.

Stefan je ipak majci oprostio što je izabrala ova neobična imena za njega i njegovog brata.

- Na kraju sam je razumeo. Ona je umetnik i želela je da naša imena zvuče drugačije. Emerald je jedna prelepa tirkizna boja. Kada na to pomislim, mirim se sa svojim imenom. Lepo mi je ime kada pomislim na boju, ali kada ga preokreneš na zezanje, kad kažeš Esmeralda, onda uopšte nije lepo - priznao je Stefan svojevremeno.





Ali i Bobin sin iz prethodnog braka sa Zoricom Nakić ima dva imena – Filip Branislav. Privatna arhiva