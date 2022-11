Kod Živojinovića veselo, slavi se slava: Brena dočekuje goste omiljenim jelom koje je lično pripremala

Lepa Brena i Boba Živojinović slave Aranđelovdan. Veselo je danas u njihovom domu, a pripreme su, kako već običaj nalaže kad očekujete mnogo gostiju, počele još ranije. Njihov sin Viktor otkrio je šta se sve nalazi na trpezi i kako je vredna domaćica spremala đakonije sa kućnom pomoćnicom. Nezaboravan provod, reklo bi se.

Folk diva i njen suprug poznati su kao pravi domaćini koji vode računa o svakom detalju i gostu, ali su i veliki gurmani. Zato je u prvom planu – sarma. I to pun lonac! Najveći koji postoji. Brena i gospođa koja joj pomaže zaigrale su dok su zavijale jedno od omiljenih jela na ovim prostorima, a sarma je, znamo već, najbolja kada malo duže stoji. Nema sumnje da ovaj ponedeljak protiče u sjajnom raspoloženju i da će se takva atmosfera održati do kasno u noć, a možda i do sutra, prekosutra...

Brena se pred Aranđelovdan vratila iz Amerike, gde je proteklih nedelja bila na turneji. Dakle, dobar provod se nastavlja, ali kod kuće na Bežanijskoj kosi, sa porodicom, rođacima i prijateljima. Srećna slava!