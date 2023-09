Planirali su brak i mnogo dece: Jelena Karleuša ludo volela zgodnog sportistu, Duško je tad imao 8 godina

Prvi dečko Jelene Karleuše bio je sportista

Duško Tošić nije prvi sportista koji je osvojio srce Jelene Karleuše. On je, ruku na srce, bio najuporniji, pa je na kraju i uspeo da je odvede pred matičara. Šta se u poslednje vreme dešava u njihovom braku, to samo njih dvoje znaju. No, ovom prilikom vratićemo se u Jeleninu ljubavnu prošlost, mnogo pre nego što je srela proslavljenog fudbalera. Zoran Buđić

Prvi dečko Jelene Karleuše i velika ljubav bio je bokser po imenu Nemanja. Upoznala ga je na početku karijere, kada je imala svega 16 godina.

„On je sportista i velika mi je podrška u životu. Nadam se da ćemo dugo biti zajedno, kao što smo već nekoliko godina. Puno mi pomaže i daje mi satisfakciju da nastavim da se bavim ovom profesijom. Mnogo ga volim. Nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petoro dece – izjavila je tada Jelena. Instagram

Postoji samo jedna zajednička fotografija. Mladi, zagrljeni, zaljubljeni... Ali, priča je iz nepoznatih razloga prekinuta i svako je krenuo svojim putem. JK se, kao što znamo, udala za drugog sportistu i rodila mu dvoje dece. Instagram