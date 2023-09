Istinu je dugo krila, Jelena Karleuša: Duško se potrudio da mi pokaže kakva je životna greška

Odnos Jelene i Duška ponovo na klimavim nogama

Jelena Karleuša nedavno je objavila albume „Alfa“ i „Omega“, a prašina oko izdanja i svega što ih prati nikako da se slegne. Muzička zvezda još je u centru pažnje medija i javnosti koja je, već tradicionalno, ili nimalo ne štedi u kritikama ili je uzdiže do nebesa u komplimentima. Instagram

U velikom intervjuu za Story Jelena je pričala o novim pesmama, a osim hita „Karlyb*tch“ izdvaja se i singl „Ja“, za koji je sama pisala tekst. Spekuliše se da je posvećen njenom (i dalje zakonitom) suprugu Dušku Tošiću. Ukoliko je autobiografski, kao što mnogi nagađaju, reklo bi se da je u pevačici tada bilo mnogo bola, pretpostavlja Story.

‒ U mom životu je oduvek bilo mnogo bola. To što sam ja za javnost i za život jaka žena ne znači da me udarci ne bole. I životni i ljubavni, samo ja znam da trpim i da stegnem zube, pa javnost misli da je normalno da budem napadnuta, linčovana, izložena pritisku, da se krše moja ljudska i ženska prava...

‒ Malo ko me i doživljava kao nežnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu. Nažalost, mene je život toliko osnažio udarcima, toliko sam se borila i privatno i poslovno da ja za drugačiji način funkcionisanja, sem za klinč, gard i borbu, ne znam – odgovorila je JK. Instagram

‒ Volela bih da mi ovaj dosadašnji život nije bio tako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali ja sam izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću da budem žrtva, imam ćerke, hoću da im budem primer kako se žena bori i pobeđuje, kako ne da na sebe, i kako je jaka, i kako se ne miri s porazom.

‒ Kao u pesmi, kada me ovaj grad i ovo društvo udare, ja okrenem drugi obraz da pokažem da mi ne mogu ništa i da suze pretvaram u dijamante koji nikada ne gube sjaj. Pesma „Ja“ ima jake autobiografske momente. Poslušajte je pažljivo. Edi Adlan

Životna greška

Dešavalo se svašta u protekle četiri godine. Izgubila je majku i pretrpela udarac od kog se nikad neće oporaviti, suočila se i sa drugim bolnim izazovima. Da li će se ona i Duško razvesti ili ipak neće, dilema je koje mnoge najviše muči kada je reč o Jeleninom privatnom životu. Da li joj je kreativni rad malo pomogao da prevaziđe sve što se desilo u proteklom periodu?

‒ Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato i postoji pesma „Minut“ na kraju kojom svima zahvaljujem! Sve što sam nabrojala učinilo me je ovako jakom.





Instagram

Jedna novinarka na promociji albuma pitala ju je da li je spremna za novu ljubav, a pitanje je u razgovoru za Story ponovljeno:

‒ Mislim da bih za taj odgovor prvo morala da se razvedem. Zamislite, ja sam još u braku s Duškom.