Nema više šta da krije - Irina Vukotić blista u zagrljaju zgodnog doktora: Milion razloga za sreću

Dečko Irine Vukotić je top frajer

Mnogo prašine se diglo kada je Irina Vukotić uplovila u vezu sa cenjenim doktorom Radmilom Jankovićem. Iako se o njihovoj romansi znalo, voditeljka je odlučila da čuva svoju intimu tako da se sa dečkom gotovo nikad nije pojavljivala na javnim događajima, ni na društvenim mrežama. Instagram

Međutim, sada je "skrivanju" došao kraj.

Irina je svom izabraniku čestitala rođendan fotografijom sa zajedničkog putovanja na Kubu, i svi su se složili da su neverovatno skladan par. Instagram

O zgodnom doktoru javnost ne zna mnogo, ali uživa veliko poštovanje u svojoj branši. O njiihovoj romansi par nije hteo da priča, a voditeljka je dugo odbijala da otkrije identitet svog izabranika.

Ali definitivno je znala koje kvalitete ceni u partneru, i 2018. godine je za "Hello!" izjavila da obožava stabilne muškarce koji znaju šta žele.

Youtube Screenshot

– Volim kada muškarac pokaže da mu je stalo, kada ste uz njega potpuno sigurni a ne gubite ono svoje iskonsko, kada ne želi da vas menja, već voli i vaše mane, kada se pored njega osećate kao žena, pa shvatate da prihvatate pomoć i za nešto što ste dotle sami radili. Nije da ne umem ili ne mogu, ali divno je da to uradi neko samo da bi vas usrećio. To daje slobodu i vetar u leđa, a onda vas taj vetar iznova vraća njemu – rekla je svojevremeno Irina Vukotić za "Hello!". Ata Images