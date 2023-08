Horoskop Anastasije Ražnatović i Gudelja sve otkriva: Venčali su se, ali...

Horoskop Anastasije Ražnatović i Gudelja Gudelja sve otkriva

Udala se Anastasija Ražnatović! Mesecima se čekalo da sa izabranikom Nemanjom Gudeljem stane na ludi kame, a onda se kao grom iz vedra neba pojavila fotografija mladenca sa burmama na ruci.

Čini se da je sudbina uplela prste i da je u zvezdama bilo zapisano da će mlada pevačica i fudbaler sreću naći jedno kraj drugog.

Astrološkinja Nevena Đorđević je za 24sedam, u proleće prošle godine, iznela detaljnu astro prognozu, kada je uporedila horoskopske znake i aspekte Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja i svima zagolicala maštu - šta će biti sa njima?

- S obzirom da je Anastasija Blizanac, a Nemanja Škorpija, to je i dovelo do toga da njihova veza tako brzo dospe u javnost. Njihova energija ne može da se zadrži za sebe. Upravo zbog nje oni od samog početka, od prvog minuta njihove veze, misle da su stvoreni jedno za drugo, dve polovine koje su se našle. Energija Blizanca i Škorpije to i radi. To je velika strast i, ako ih sada pitate, mislim da oni misle da je to to, da ništa ne može da im stane na put.

- Mora da se radi na tom odnosu zato što će on vremenom hteti da ga produbi, izgradi, dok je Blizanac, u ovom slučaju Anastasija, u fazonu da se danas probudila ovako i „ovako ću da radim, sutra ću onako...” Oni vole da menjaju raspoloženja, dok Škorpije idu na sve ili ništa.

Nevena je primetila i kako su paru prve kuće u Ovnu. Te kuće, inače pokazuju kako nas drugi vide, kao i kako bismo mi voleli da nas okruženje posmatra i prihvata. Ražnatovićeva i Gudelj su, kaže, po tom pitanju gotovo isti, jer ih definiše isti znak. Instagram

- U njenoj prvoj kući je Venera, a u njegovoj sedmoj, bukvalno nasuprot njene prve, isto. Može se reći da su s te strane sudbinski povezani i da će ih ona spasiti od onoga što Blizanac i Škorpija mogu da poruše. Venera će ih „gurati", jer im je oboma ista suština po pitanju ove ljubavi - rekla je ona.

Nemanja do sad nije imao sreće u ljubavi

Oboma im je Mars veoma blizu Sunca.





- Njoj je u Blizancima, a njemu u Škorpiji. Ražnatovićeva je tako i po nekim svojim delima pravi Blizanac, a on Škorpija. To nas dovodi do problema, jer će on biti taj koji će sa Marsom u Škorpiji (planetom rata u destruktivnom znaku koji se bori za moć) možda svojim delima moći da uguši tu vezu - priča astrološkinja, pa dodaje:

- Međutim, u dvanaestoj kući ima Mesec koji predstavlja žene s kojima, inače, nije imao baš najbolje odnose, zbog Meseca. Ali, sudbinski mu je predodređena neka, koja može biti i Anastasija, tako da, on je do sada sve vreme lutao i nije mogao ni u jednoj vezi da pomisli: „E, to je to". Sada, zbog odnosa njenog Blizanca i njegove Škorpije, on s mladom pevačicom to oseća. Kao da je sudbinski povezan.

Kuće su im, dodaje, inače slično povezane u natalnoj karti. Posle prve u Ovnu, druga je u Biku i sve tako.

- Ono što im takođe daje velike šanse da i završe zajedno jeste što su im i kuće braka u istom znaku, u Vagi, a on je taj koji teži ljubavi. Nemanji je u sedmoj, kući braka i odnosa, Venera koja govori o tome da on živi za ljubav, to mu je suština, samo to ga zanima. Instagram

Iz tog razloga, sportista će „navijati” za sudbonosno „da”.

- Mislim da će on „pogurati” tu priču sa Anastasijom. Njoj je Venera u prvoj kući, na prelazu, u stvari, prve i druge. Ona će zapravo s tim brakom da shvati ko je i šta je i šta želi. Suštinu sebe će saznati tek onda kad uđe u brak. Do sada, sve je bilo njeno lutanje.