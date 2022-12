Stiže najlepši poklon: Dragana Mirković postaje baka!

Šta naše najveće zvezde čeka u 2023. godini? U ovoj koja ostaje za nama bilo je svega – krahova velikih ljubavi, novih početaka, priča o razvodu, skandala i mirenja... Da li će naredni meseci biti mirniji ili burniji? Ceca Ražnatović u januaru je stavila tačku na emotivnu priču sa Bogdanom Srejovićem, a potom saznala da će ponovo postati baka. Jelena Karleuša verovatno bi volela da što pre zaboravi prošli Božić, kada se, navodno, posvađala sa suprugom Duškom Tošićem, da bi nekoliko meseci kasnije umalo došlo do kraha braka, ali su verovatno uspeli da pronađu rešenje. Dragana Mirković uživa u svom dvorcu iz bajke, a njena deca sve više zaokupljaju pažnju javnosti... Numerolog Gordana Dragišić za novi Star otkriva šta tri popularne pevačice čeka u 2023. godini.

Mirko Tabašević

‒ Cecin numerološki kod je 224 i to mnogo govori o njenom jakom karakteru. Za nju stalno kažem, ona je ovaj život već proživela u nekom prethodnom životu. Kroz porodicu joj stoji velika sreća, tu će imati svoju oazu mira i biće ušuškana i istinski srećna. Kad je posao u pitanju, nema zime, čekaju je veliki koncerti, čak će u nekom momentu pomisliti da li može da izdrži takav tempo. Kada je o ljubavi reč, od maja će sve češće razmišljati o prošlosti, a to neće biti slučajno. Savetujem da ovog puta ne sluša srce, već da vlada razumom, što ona i te kako dobro radi. Početkom leta u njen život pokušaće opet da uđe muškarac sa kojim je već bila, ali su tu vezu završili silom prilika. Ako oseti „leptiriće“, trebalo bi da mu pruži šansu jer to može da se razvije u lepu ljubavnu priču.

Ko bi to mogao da se vrati u njen život? Možda Bogdan? Videćemo...

Miloš Miletić

‒ Jelena Karleuša u narednih godinu dana osvojiće svet, to njen numerološki kod 775 govori! Ona je neko ko ima jaku intuiciju i to koristi u životu. Jeleni u narednih godinu dana stoji uspeh i 2023. će biti njena godina na svim poljima. Postoji šansa da sredinom godine upozna najveću ljubav, ali je u pitanju stranac, pa će to biti obavijeno velom tajni. Reč je o jakom, stabilnom muškarcu, vrlo moćnom i bogatom. Sve ukazuje na to da će Jelena u poslu i ljubavi biti srećnija nego ikada. Osim toga, napraviće čistku i mnoge ljude skloniće iz svog života.

Da li će se u toj „čistki“ naći i Duško Tošić? Ko je taj „tajanstveni stranac“?

Luka Šarac

‒ Dragana Mirković ima kod 527, što je jedna sjajna kombinacija. Ona je zaista skromna osoba i ne ume da bude drugačija. U prošlom životu mnogo se namučila i zato je sada nagrađena. Ima savršen brak koji bi svako poželeo. Dragana će imati sjajnu poslovnu godinu, ali će znati kada da povuče ručnu i da se odmori. Na jesen postoji mogućnost da je obraduje starije dete, sin Marko. Velike su šanse da sazna da će postati baka i to će je mnogo obradovati. Nije isključeno da to bude lažna uzbuna, ali su svakako velike šanse da dobiju novog člana porodice.

Marko je izuzetno zgodan momak i ima gomilu obožavateljki, tako da je sve moguće...