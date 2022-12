Velika tuga: Preminuo maneken Cvetko, imao je samo 29 godina

Preminuo maneken Patrik Cvetko

Hrvatski maneken Patrik Cvetko iznenada je preminio u 29 godini života.

“Počivaj u miru dragi prijatelju”, opraštaju se prijatelji na društvenim mrežama.

Patrik je odrastao u Zagrebu, a uprkos svim predispozicijama za bavljenje modelingom, taj poziv ga nikada nije posebno privlačio. Međutim, njegova sestra bila je odlučna u nameri da ga lansira u svet manekenstva.

- Počeo sam s modelingom kada sam imao 19 godina. Doduše, nikad nisam razmišljao o tome da postanem model, niti me to ikad posebno privlačilo. Sestra me je, zapravo, upoznala i uvukla u modeling. Prve stvari sam odradio u Zagrebu, no vrlo brzo sam počeo da dobijam inostrane ponude iz agencija Evrope i Amerike - rekao je pre nekoliko godina Patrik za Jutarnji list.

Hrvatski Story nezvanično saznaje da je Cvetko doživeo epileptični napad.