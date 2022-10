Krio da je postao otac: Marko Janketić pre 18 meseci dobio dete, a sad čeka drugo

Marko Janketić i njegova izabranica već 18 meseci dele ulogu roditelja jedne devojčice, a mladi glumac je u intervjuu za novu Gloriju otkrio da će na proleće po drugi put postati otac.

‒ Mama je divna žena, ne bavi se javnim poslom. Razumeli smo se i sporazumeli iz prve što je, pored velike ljubavi i međusobne privlačnosti, presudno uticalo da izgradimo kvalitetan odnos ‒ priča Marko.

Boško Karanović

‒ Ima jedan divan stih iz pesme „Na Bogojavljensku noć“ Đorđa Balaševića koji kaže: „Bila je moja ljubavnica, saborac i drug“. To su tri najvažnije kategorije koje su presudne za vezu. Da imate strast, da budete saborci i bijete iste bitke, a ne svako svoju, i da jedno drugome budete najbolji drug. Jer ima nešto što se ne govori nikome osim najboljem drugu, odnosno partneru. Sve to me je privuklo, nas dvoje imamo iste ideje o tome kako život treba da izgleda, iste ciljeve i vizije.

Sin legendarnog Mihajla Janketića ističe da mu prija mirniji tempo i porodični život.

‒ Poslednjih godina sam toliko jurio upravo zato što nisam imao sigurnu luku. Sad vodim računa o ograničenju, znatno sam usporio. Porodica me okupira, ona je moja snaga i motivacija za rad, da joj obezbedim gnezdo. To je valjda prirodno.

Boško Karanović

Budući da je Marko odrastao u velikoj porodici i sam bi voleo da stvori takvu.

‒ Mi Janketići privrženi smo jedni drugima i negujemo tradicionalne vrednosti. Gledam moju majku Svetlanu, ona je sada udovica, ali nije sama. Deca su oko nje, ima unučiće, potomstvo koje je sada udvostručeno, volimo je i pazimo. Naravno, roditelji ne bi trebalo da prave decu da bi ih ona kasnije pazila, ali to je lepo i normalno. Pažnju koju smo mi dobijali od naših roditelja sad uzvraćamo i svojoj deci i roditeljima.