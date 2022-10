Podmukla bolest: Porodica zabrinuta za Brenino zdravlje, Boba očajan traži najbolje lekare

Zdravlje Lepe Brene je narušeno

Iako važi za nekog ko vodi računa o zdravoj ishrani zahvaljujući kojoj i u 61. godini ima besprekornu liniju, Lepa Brena dugi niz godina ima zdravstvenih problema. Naime, muzička zvezda već punih sedamnaest godina ima problem sa trombozom, ali uspeva da je drži pod kontorlom.

Međutim, usled napornih koncerata i putovanja, postoji mogućnost da se bolest vrati i ozbiljno naruši zdravlje. Kako prenosi list “Paparazzo” Brena je u velikom strahu jer misli da se bolest vratila, a to je prvo rekla Bobi.

- Boba se mnogo uznemirio kad mu je Brena rekla da sumnja da se tromboza vratila. Odmah je pozvao doktora koji ju je operisao i zakazao novi pregled. Breni je rekao da ne sme da čeka ni dana i da što pre mora na kontrolu jer ne bi podneo da je izgubi - priča izvor blizak porodici i dodaje.

- Svestan je on da je tromboza ozbiljna bolest i da je do sada uspevala da je drži pod kontrolom, ali je to podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos. I sin Viktor se mnogo uplašio za nju.

Inače, Brena se prvi put suočila sa ovom bolešću pre 17 godina na jednom nastupu, kada joj je poplavela ruka i počela da trne. Lekari su tada otkrili da joj se začepila glavna vena. Jedno vreme nije smela da leti avionom. Dobila je tablete za proređivanje krvi koje mora da pije svaki dan, a pre sedam godina ležala je u bolnici na Dedinju kada su joj razbijali tromb, ali su je lekari upozorili da stres i iscrpljenost mora da izbegava.