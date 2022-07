Krah ljubavi i fatalan susret: Ovaj reditelj je novi dečko Mione Marković (foto)

Dečko Mione Marković je on

“Sedam godina ljubavi i svaki dan u tih sedam godina odluka da tebe biram i da tebe volim i ti mene da biraš, da me trpiš, da me lečiš i da me ljubiš”, reči su koje je Miona Marković početkom 2020. godine javno uputila tadašnjem dečku, uz čije slike je redovno dodavala haštagove “nović voli mionu” i “miona voli novića”.

Instagram

Lepa glumica, koju je publika upoznala u seriji “Žigosani u reketu”, u to vreme, verovatno, nije mogla ni pretpostaviti da će godinu dana kasnije biti ludo zaljubljena u drugog muškarca. Ali, kao što znamo, život piše romane. Instagram

Novi dečko Mione Marković je mladi reditelj

Otkako je prošlog leta prvi put objavila sliku sa dečkom, koji joj je pravio društvo na Exitu, Miona ne krije da je uplovila u novu romansu. Njen izabranik je mladi reditelj David Alić, rodom iz Pirota, sa kojim se zbližila tokom rada na predstavi “Ivanovo samoubistvo” u pozorištu Semberija.

Instagram

Atraktivni par, osim prema glumi i pozorištu, deli niz drugih interesovanja. Fotografije na kojima strasno plešu govore više od reči, a zajedničku ljubav gaje i prema kućnom ljubimcu, umiljatoj mački po imenu Nora.

Instagram