Drugarice, prokletnice: Zbog ovog poznatog sportiste Sara i Nevena godinama ne razgovaraju (foto)

Sukob Sare i Nevena godinama intrigira javnost

Sara Jovanović rođena je 1993. godine u Rimu, a Nevena Božović godinu dana kasnije u Kosovskoj Mitrovici. Putevi su im se ukrstili 2013. godine, kada su se takmičile u drugoj sezoni muzičkog šou-programa Prvi glas Srbije. Bile su bliske, sanjale su iste snove, navijale jedna za drugu, radovale se uspesima.

Arhiva Hello!

Sa pobednicom Mirnom Radulović oformile su bend „Moje 3“, koji je predstavljao Srbiju na Evroviziji u Malmeu. Otpevale su „Ljubav je svuda“ i – svaka je krenula na svoju stranu, kako na muzičkom, tako i na privatnom planu. U tom periodu Sara Jovanović otpočela je romansu sa odbojkašem Aleksandrom Atanasijevićem, dok se Nevena nije izjašnjavala o svom emotivnom statusu. Godinu dana kasnije Sara je saopštila da je njena veza okončana. Nevena je još bila tajanstvena.

Instagram

Nekako u isto vreme krenule su glasine da nekadašnje drugarice više ne razgovaraju, ali i da je Nevena viđena u društvu Sarinog bivšeg dečka. Obe su se pretvarale da se ništa ne dešava, ali je svima bilo jasno da su odnosi narušeni.

Mirko Tabašević

Nekoliko godina kasnije Sara je donekle pojasnila situaciju sa bivšom drugaricom, koju nije imenovala, ali nije ostavljala mogućnost dileme o kome je reč.

‒ Desilo mi se to sa koleginicom, koja mi je bila vrlo bliska, koja se našla sa mnom na takmičenju. U jednom trenutku svašta se izdešavalo, svašta se pojavilo u medijima. Ja sam to ignorisala, očekujući da će druga strana da me pozove na kafu da sve razjasnimo.

Mirko Tabašević

Budući da se to nije desilo, Sara je pozvala nju i upitala je: „Dobro, šta se zbiva? Zvučaću kao tinejdžerka, ali videla sam da si me otpratila sa Instagrama.“ Rekla mi je da ju je tako posavetovala osoba koja joj vodi Instagram. Sedela sam preko puta nje i shvatila da moja posvećenost i moje razumevanje uopšte nemaju poente. Sve je palo u vodu,“ zaključila je Sara.

Danas je Nevena u srećnom braku sa Nikolom Ivanovićem, pilotom iz Budve, dok je Sarino srce osvojio Žiga Sotlar, plesač i koreograf iz Slovenije.