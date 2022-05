Mama, izdao sam sebe: Novaka jedna stvar i danas tišti, Dijana otkrila detalje privatnog razgovora

Novak Đoković uradio je to protiv svoje volje

Dijana Đoković otvorila je dušu Marini Rajević Savić u emisiji „Dok anđeli spavaju“. Otkrila je svašta, od slatkih tajni koje dele bake i unuci, a koje se možda i ne sviđaju njihovim roditeljima, do vaspitnih mera koje je primenjivala kada su njena deca bila mala. Najviše je pričala o najstarijem sinu, što je i razumljivo, pa smo, između ostalog, čuli da je sada on taj koji „vaspitava“ majku i oca. Dijana je objasnila i kako.

ATA Images

‒ Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama, što bi rekli smrtnicima, nije dostupno, nije blisko. Ishrana, terapije, alternativne metode, njega to zanima. Nije pobornik klasične medicine, što je već poznato, ali je imao jednu epizodu kada je morao da se operiše – osvrnula se na povredu ruke zbog koje je prvi reket sveta pre nekoliko godina napravio najdužu pauzu u karijeri.

Getty Images

‒ Kada se probudio iz narkoze, rekao mi je da je izdao sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao, i da je, ako misli da nastavi da igra, to bilo neophodno. Probao je alternativne metode, sve što mu je bilo dostupno, ali ništa nije dalo rezultata. Novak je jednostavno protivnik toga, ne voli lekove, ne voli da svašta unosi u organizam. Znatiželjan je, sve što mu dođe pod ruku čita, obrazuje se... Eto, i ta ishrana, ne znam da li bi meni ili nekom drugom prijala, ali njemu odgovara. I ne mogu ništa da kažem, jer mi je zatvorio usta svojim rezultatima. To što smo mi navikli na meso i što verujemo da je jedini izvor proteina on je dokazao da nije.

Profimedia

Ishrana je, očigledno, bolna tačka u porodici Đoković, jer su stariji članovi navikli na tradicionalnu, dok Novak i njegova supruga Jelena insistiraju na svojoj priči, ali, kao što je Dijana rekla – rezultati govore sve što je potrebno.