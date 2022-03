Deca Novaka Đokovića nisu krštena, Dijana otkriva i zbog čega

Deca Novaka Đokovića Stefan i Tara još uvek nisu kršteni. Iako se mnogi roditelji na sveti čin krštenja odlučuju neposredno posle rođenja ili za prvi rođendan deteta, Jelena i Novak to još uvek nisu učinili.

Dijana Đoković, majka najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, objasnila je zašto Novakova deca još uvek nisu krštena, iako je njihov otac veliki vernik. Dijana je u emisiji "Dok anđeli spavaju" na Sputnjiku govorila o Novakovoj privrženosti prema pravoslavnoj veri.

- Jako sam ponosna na njega. Svi bi podredili uspeh iznad duhovnog mira. Kod Novaka je jaka velika zahvalnost koju ima. Zahvalan je na svemu što je ostvario, sve je vanzemaljski. On se drži svojih principa i verovanja, to čini čoveka, to čini njega. Novak nosi osveštani krst koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Proveo je tamo tri dana, to je za njega veoma važno iskustvo - iskreno je rekla Dijana.

Deca Novaka Đokovića još uvek nisu krštena, a evo i zbog čega.

- On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čin shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će da krsti svoju decu, a on mi kaže - kada budu mogli da shvate čin krštenja. On želi da Tara i Stefan budu svesni da su kršteni - otkrila je Dijana.