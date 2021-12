Vesna Zmijanac nikad iskrenije o ljubavnom životu: Voleli su me tuđi muškarci, zato sam danas sama

Ljubavi Vesne Zmijanac oduvek su budile posebnu znatiželju javnosti. Od raskida sa građevinskim preduzetnikom Željkom Rstićem folk zvezda nema partnera, a u ekskluzivnoj ispovesti za novi Story otkrila je kako se dogodilo da ostane sama iako je imala mnogo udvarača.

Dušan Petrović

‒ Bilo je onih koji su uspevali da me osvoje, ali su tu onda nastupali problemi druge vrste. Naime, najčešće je ta osoba sa kojom sam se poklapala na svim nivoima bila tuđa. To je bio veliki problem kroz moj život, a posebno kada sam napunila trideset godina. Dok sam bila mlada i u dobu da formiram zajednicu bila mi je važna karijera. Trčala sam tamo i ovamo, to vam je život nas pevača. Imala sam ja i drugu varijantu, da se odreknem muzike i budem ono što su svi ti muškarci od mene hteli. Oni se, naime, svi zaljube u Vesnu Zmijanac, a onda bi posle nekoliko meseci voleli da me zatvore u kuću da im kuvam. To bi im prijalo, ali ja sam u tim situacijama umela da se okrenem i odem bez objašnjenja i pozdrava – ispričala je Vesna za novi Story.

Na pitanje postoji li danas neko na čiji pomen joj zaigra srce, folk zvezda je odgovorila:

‒ Našalila sam se u jednoj emisiji i slatko nasmejala gledaoce kada sam rekla da udvarači moje generacije i stariji više nisu među živima. Mlađi, s druge strane, ne mogu sa mnom da se snađu. Mladost je sama po sebi ludost. Uvek im treba mama, a ja to ne želim da im budem.